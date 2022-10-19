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31 минуту назад

Повар Зотова рассказала о разнообразии школьного меню в СССР

Мира Маркина

Меню в школьных столовых времен СССР не повторялось всю неделю. Каждое блюдо проходило «суточную пробу» на случай, если кто-то из детей почувствует себя плохо, рассказала «Мосленте» шеф-повар Любовь Зотова.

Повар рассказала о разнообразии меню в школах СССР
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По ее словам, каждый день детям подавали разные блюда: котлеты, курицу и обязательно десерты — булочки с маком и фрукты. Ситуацию, в которой два дня подряд школьники ели один и тот же суп, представить было невозможно.

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Кроме того, каждое блюдо закрывали в банку и держали в холодильнике в течение суток. Такую «суточную пробу» проводили на случай, если кому-то из детей станет плохо. Повара проверяли, действительно ли школьная еда стала причиной недомогания ребенка.

Ранее были названы 3 отличия современных школ от советских.

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