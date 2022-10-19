Фомин день: что нельзя делать 19 октября

19 октября православные верующие отмечают Фомин день. В этот день принято вспоминать святого апостола Фому. Кроме того, этот день считается удачным для подсчета запасов и распределения их на зиму. Подробнее о том, что нельзя делать 19 октября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

Согласно поверьям, в Фомин день нельзя вести себя вызывающе, шуметь, громко смеяться и сорить деньгами. В противном случае, можно привлечь финансовые и межличностные проблемы.

Поскольку Фома является покровителем бережливых людей, в этот день рекомендуется не тратить деньги без особой нужды, не брать средства в долг и не просить больше необходимого.

Кроме того, нельзя быть жадным, особенно если речь идет о нуждающихся. Это может привести к лишению достатка.

Хвастаться своими запасами и накоплениями также запрещено – вас могут сглазить.

Девушкам в этот день не стоит рассказывать о своих поклонниках или ухажерах. Велик риск остаться одной.

Приметы

Замужним женщинам не стоит цепляться к своим мужьям и провоцировать склоки. Согласно народной примете, ссоры на Фому – беды в доме.

Безветрие на улице 19 октября сулит скорое похолодание. Сухой снег – предвестник погожего лета. Если в этот день выпал первый снег, зима придет лишь через 40 дней.