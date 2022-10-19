Фомин день: что нельзя делать 19 октября

19 октября православные верующие отмечают Фомин день. В этот день принято вспоминать святого апостола Фому. Кроме того, этот день считается удачным для подсчета запасов и распределения их на зиму. Подробнее о том, что нельзя делать 19 октября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Согласно поверьям, в Фомин день нельзя вести себя вызывающе, шуметь, громко смеяться и сорить деньгами. В противном случае, можно привлечь финансовые и межличностные проблемы.
Поскольку Фома является покровителем бережливых людей, в этот день рекомендуется не тратить деньги без особой нужды, не брать средства в долг и не просить больше необходимого.
Кроме того, нельзя быть жадным, особенно если речь идет о нуждающихся. Это может привести к лишению достатка.
Хвастаться своими запасами и накоплениями также запрещено – вас могут сглазить.
Девушкам в этот день не стоит рассказывать о своих поклонниках или ухажерах. Велик риск остаться одной.
Замужним женщинам не стоит цепляться к своим мужьям и провоцировать склоки. Согласно народной примете, ссоры на Фому – беды в доме.
Безветрие на улице 19 октября сулит скорое похолодание. Сухой снег – предвестник погожего лета. Если в этот день выпал первый снег, зима придет лишь через 40 дней.
Вороны собираются стаями – к ненастью. Яркие звезды в северной части неба – к снегопаду, а если в южной – к ясной погоде.