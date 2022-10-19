Что случилось в Черный понедельник 19 октября

За долгую историю мировой экономики всего лишь четыре понедельника удостоились названия черный. "Рамблер" рассказывает, что произошло 19 октября 1987 года и как с этим удалось справиться.

Фото: Кадр из сериала "Черный понедельник" Кадр из сериала "Черный понедельник"

Что такое черный понедельник

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Первый Черный понедельник произошел 28 октября 1929 года, когда обвалилась американская биржа, причем падение началось в четверг, продолжилось в пятницу, усилилось в понедельник и завершилось во вторник. С биржевого краха началась Великая депрессия в Америке, которая затянулась на годы. Кстати, и четверг, и пятница, и последовавший за понедельником вторник также стали называться черными.

Второй Черный понедельник случился 19 октября 1987 года — в этот день случилось самое большое падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю. Причем обвал коснулся не только США, а всего мира. Вслед за американской биржей обвалились фондовые биржи Австралии на 41,8 процента, Канады — на 22,5 процента, Гонконга — на 45,8 процента, Великобритании — 26,4 процента.

Третий Черный понедельник стал днем, когда в России произошел дефолт — 17 августа 1998 года. А четвертый был совсем не давно — 9 марта 2020 года — когда рекордно упали цены на нефть, фондовые индексы и рубль по отношению к доллару США и евро.

Что произошло в Черный понедельник 1987 года

Вообще-то тревожный звоночек прозвенел в пятницу накануне, когда индекс упал на 5 процентов. Но брокеры успели напрячься. К тому же в то время для торгов уже активно использовалось программное обеспечение, которое позволяло обрабатывать огромное количество данных, создавало прогнозы и рекомендации, а также автоматически формировало заявки на покупку и продажу ценных бумаг. В первые полчаса после открытия биржи было создано столько автоматических заявок на продажу, что в итоге спровоцировало панику. А дальше падение пошло по нарастающей.

Как удалось выйти из кризиса

Из кризиса удалось выйти относительно быстро. Федеральная резервная система США обеспечила дополнительную ликвидность, выпустила государственные ценные бумаги на несколько млрд долларов США, снизила реальную ставку на 179 пунктов.