Женщина купила роскошный дом на деньги своих «рабов»

Финансовая доминатрикс под псевдонимом Diamond Diva Princess из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, начала инвестировать деньги, подаренные ее поклонниками. Об этом сообщает The Sun.

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За 20 лет у женщины накопилось уже больше семи тысяч «денежных рабов». Она общается с поклонниками и позволяет им спонсировать ее покупки и вложения. Например, за минутный разговор по телефону Дива берет 50 долларов (три тысячи рублей), а за трехминутное видео, на котором она тратит переведенные ей деньги, — 500 долларов (30 тысяч рублей).

Недавно Diamond Diva Princess купила роскошный дом. Она также создала собственные платформы для инвестиций, в которые охотно вкладывают деньги ее поклонники.

«Я назвала это "Клуб миллионеров", здесь мужчины инвестируют в мое величие. Они — мои спонсоры, которые ликвидируют все свои активы, чтобы внести вклад в мои инвестиции», — говорит доминатрикс.

Женщина объяснила, что у нее есть постоянные спонсоры, которым она дает клички, а есть те, кто разово оплачивает покупки из ее списка желаний. Один давний клиент, которого Даймонд называет «Сумочка зомби», пообещал подарить ей 250 000 долларов (15,5 миллиона рублей). Сейчас он находится более чем на половине пути к достижению своей цели.

Любительница роскоши рассказала, что считает себя олицетворением божественного женского начала, которому поклоняются мужчины. Она утверждает, что женщины могут повысить свой статус, приняв свою врожденную женскую силу.

«Феминизм — это о том, что тебе нравится. Ты должна быть искренней с собой и быть настоящей. Я в буквальном смысле слова являюсь собой и награждаю себя за то, кто я есть», — рассказывает женщина.