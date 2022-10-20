Почему взрыв на “Императрице Марии” так и остался нераскрытым

20 октября 1916 года на линейном корабле “Императрица Мария” произошел взрыв, который уничтожил судно. Рассматривалось несколько версий происшествия, но ни одна из них окончательно не подтвердилась. О том, почему расследование так и не смогли завершить — в материале “Рамблера”.

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Линейный корабль “Императрица Мария” должен был стать главным в серии трех линкоров. Вместе с ним был построены "Екатерина Великая" и "Император Александр III". Название судно получило в честь супруги Александра III.

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Корабль заложили в Николаеве в 1911 году, спустя два года его спустили на воду, а потом отправили в Севастополь для присоединения к Черноморскому флоту. С тех пор он участвовал в нескольких операциях и стал личным флагманом Адмирала Колчака. Однако “жизнь” линкора трагически оборвалась.

Взрыв

Взрыв “Императрицы Марии” произошел в километре от берега Севастополя. На корабле был погреб с порохом, откуда и прозвучал взрыв. Он был довольно сильным, поэтому корабль затонул. В результате происшествия погибли 225 человек, еще 85 были тяжело ранены.

Корабль начали поднимать в 1916 году, и завершилась она только спустя два года после того, как всплывший корпус корабля был отбуксирован к берегу. Восстанавливать линкор не стали из-за неблагоприятных условий — революция и гражданская война. История “Императрицы Марии” закончилась в 1927 году, когда корабль разобрали на металлолом.

Расследование

Спасательной операцией руководил лично Колчак. После того, как она была завершена, началось расследование. Им занималась специальная комиссия, но она так и не могла выявить причины взрыва. Рассматривалось три версии:

Самовозгорание пороха. Такое действительно случается из-за сильных ударов или окисления. Небрежность в обращении с огнем или порохом. В таком случае вина бы легла на моряков, ведь порох действительно может взорваться от одной искры. Диверсия. Эта версия была признана наиболее вероятной, но кто ее совершил, так и не было выяснено. По слухам, диверсия произошла под руководством немецкого разведчика Виктора Эдуардовича Вермана. Однако официального подтверждения этому не было.