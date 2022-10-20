В 2022 году легендарный Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), отмечает 80-летний юбилей. Все эти годы параллельно с предприятием застраивался, ширился и развивался район, где до сих пор живут сотрудники завода. В суровые 1930-е и 50-е они сумели не только наладить сложное, трудоемкое производство, но и построить настоящий город-сад в окрестностях комбината. «Хорошие новости» расскажут 10 интересных фактов о том, как жили и работали трубники-первопроходцы.

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Юные рабочие жили прямо в заводоуправлении

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Первыми слесарями на Челябинском трубопрокатном заводе стали подростки — выпускники школ фабрично-заводского обучения, приехавшие на Южный Урал из Костромы, Рыбинска, Ярославля и Георгиевска. Ребята жили прямо в здании заводоуправления, которое было заставлено двухъярусными спальными местами с деревянным настилом. Это сейчас нам кажутся такие условия очень суровыми, но в «сороковые» годы условия казалась просто роскошными: тепло, сухо, крыша над головой. Особенно на фоне других рабочих, многие из которых жили в землянках или в простых брезентовых палатках.

Слесари-водолазы

В одном из цехов завода была глубокая шахта, через которую прокачивали до 400 кубометров воды в час. Периодически ее подтапливало из-за предметов, застревавших во всасывающих клапанах. Нередко такие засоры приводили к остановке работы всего цеха. Чтобы этого не допустить, слесарь-водопроводчик переквалифицировался в водолаза. Рабочий нырял в грязную мазутную шахту и извлекал оттуда засор. Иван Рыжов, приехавший в Челябинск из Костромы, вспоминал, что перед погружением надевал брезентовую спецовку, затыкал уши и ноздри ватой, после чего смело нырял в шахту. Однако такие нехитрые меры, разумеется, не спасали его от грязной, мазутной воды. Она покрывала тело ныряльщика плотной масляной пленкой, и слесарю приходилось отмываться керосином. «Работа была грязная в прямом смысле, но моя смелость окупилась скорым повышением разряда — с шестого до восьмого», — писал Иван Рыжов. В последствии с внедрением новых технологий необходимость в таких работах отпала, так как шахта была закрыта.

Кроватный цех ЧТПЗ

Первые сотрудники завода спали на простых спальных местах с деревянным настилом, расставленных в бараках и палатках. Однако вскоре на предприятии начали производить металлические панцирные кровати, для чего стал работать полноценный кроватный цех. Неудивительно, ведь просто так — взять и прийти в магазин за кроватью, в те годы было нельзя. В последствии, когда люди стали переселяться из бараков в отдельные квартиры — чаще всего коммунальные — эти кровати становились неотъемлемой частью любой обстановки. Если человеку было неудобно спать на сетке, которая прогибалась, поверх каркаса клали доски. Впрочем, больше всего радости панцирные кровати приносили детворе, любившей прыгать на них, как на батутах.

Жильё для заводчан строили с лепниной и колоннами

В 1945-1948 годах для заводчан строили посёлок трубопрокатчиков – изначально он назывался Приозёрный, в современных координатах располагается в границах улиц Машиностроителей, Нахимова, Грозненской и Ереванской. Работников постепенно переселяли из одноэтажных бараков в двух-трех этажные дома, по две-три семьи в квартиру. Дома возводились по типовым проектам и из дешевых материалов. Н. П. Липатов в книге «Черная металлургия Урала в годы ВОВ» пишет: «Взамен дефицитного портландцемента в бетонах, растворах и шлакобетонах использовали золу, гранулированный шлак, вместо алебастра — молотую известь. <…> Изменение проекта жилых домов заводского поселка дало увеличение полезной площади каждого дома на 122 кв. м и сокращения сметы на 235 000 рублей».

Несмотря на экономию, к рабочим старались проявить уважение – архитектура отличалась выразительностью. Шлакобетонные здания украшали лепниной – «розетками», «модульонами» и «язычками». В поселке по улице Ереванской, 39, построили баню с огромной колоннадой, оранжерею с балюстрадой и портиком и универсальным магазином с тремя входами. Общественные здания, хоть и выполняли бытовые функции, выглядели монументально. До наших дней постройки, к сожалению, сохранились, но остались фото.

Зарплата подростков-рабочих

В тяжелые сороковые годы, сотрудники завода-подростки не получали за свою работу зарплату и, по сути, трудились за продуктовые карточки. Правда потом им все-таки назначили жалование — 60 рублей. По тем временам это были сущие копейки (денежная реформа СССР, когда «сталинские деньги» обменивались 10:1 состоялась в 1961 году). Однако несмотря на это, ребята самоотверженно работали по 12-13 часов в сутки, чтобы приблизить пуск величественного стана «Маннесмана».

Улица Булганина

Главная улица, где жили трубопрокатчики носила имя маршала Николая Булганина (ныне ул. Машиностроителей). Это одна из основных и самых живописных в архитектурном плане магистралей Ленинского района, она активно застраивалась с 1951 по 1955 годы. Примечательно, что особым убранством отличался не только внешний вид зданий, но и сами квартиры — большие, двух-трехкомнатные с высокими потолками. В каждой — отдельная ванная и собственная кухня со встроенными шкафчиками. Сейчас для нас это привычные явления, но в послевоенном Челябинске — неслыханная роскошь! При этом заселяли туда простых рабочих.

Принципиальный Кирилл Токовой

Кирилл Петрович Токовой был директором ЧТПЗ с 1944-го по 1953 год. При нем для улучшения быта трудящихся построены столовая, здравпункт, детские ясли и сад, пионерский лагерь, универсальный магазин, стадион, водная станция, баня с плавательным бассейном — сумасшедшая история по тем временам — оборудован клуб с кинозалом.

И еще любопытная деталь о Кирилле Токовом. Современники вспоминали о нем, как о человеке кристальной честности и принципиальности. Об этом свидетельствует история, рассказанная его учеником и племянником Игорем Балабиным. Токовой заботился о быте рабочих. Решал их проблемы с жильем и добивался возведения новых квадратных метров. Как вспоминает Игорь Балабин, однажды, после завершения строительства очередного дома для трубников, директору позвонили и попросили выделить квартиру, что называется, по блату. И Токовой, ни секунды не задумываясь, отрезал: «У нас все распределено между рабочими. Если нужна жилплощадь — берите мою!»

Традиции шефской помощи

Имя Якова Осадчего навсегда останется в истории ЧТПЗ. Знаменитый директор, при котором завод вышел на огромные мощности, отличался особым вниманием к условиям жизни и быта заводчан и их семей. Именно при Осадчем шефская помощь школам Ленинского района стала важным и ответственным делом коллектива ЧТПЗ – за каждой школой был закреплен цех, а за каждым классом – бригада.

Эта традиция жива и сейчас. Трубники продолжают оказывать поддержку социальным учреждениям Ленинского района города Челябинска. . В течение года сотрудники цехов помогают школам и детсадам с ремонтами и благоустройством территории, изготавливают различные металлоконструкции, предоставляют транспорт, оказывают финансовую поддержку отдельным проектам.

Заводоуправление или автоматическая телефонная станция?

Новое заводоуправление начали возводить в 1950-е годы на западной стороне. В нем также планировали организовать автоматическую телефонную станцию. Стройка шла ударными темпами, но чуть было не прекратилась из-за постановлении ЦК КПСС о запрете строительства административных и культурных учреждений в СССР. Можно было, конечно, заморозить проект до лучших времен, однако директор завода Яков Осадчий решил довести дело до конца, а чтобы стройка не перешла в разряд нелегальных — заводоуправление стали достраивать под видом автоматической телефонной станции.

Цветочный район

Трубопрокатчики особо трогательно относились к своему району и стремились его превратить в «город-сад». Район буквально утопал в зелени и цветах, которые жители домов регулярно высаживали во время воскресников и субботников. Во многом благодаря такому отношению к жизненному пространству этот район считался образцовым, а самое интересное, что многие традиции еще 1950-х годов, связанные с уборкой и благоустройством территории до сих пор соблюдают дети и внуки трубников-первопроходцев.