День Сергея Зимнего: что нельзя делать 20 октября

20 октября православные верующие отмечают день Сергея Зимнего. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 20 октября

Прежде всего в этот день запрещается работать с тестом – замешивать, выпекать и жарить. Если же ослушаться этого совета, в будущем можно столкнуться с большими материальными трудностями, которые могут привести к бедности или нищете.

Кроме того, воздержитесь от принятия подарков от незнакомцев. Вместе с презентом вам могут передаться неприятности, болезни и горести дарителя.

20 октября не стоит жаловаться на жизнь. Вооружитесь оптимистичным настроем, и тогда дела непременно пойдут в гору: вы сможете наладить финансовое положение и любовные отношения, а еще реализовать давние планы. Если же вы будете страдать в день Сергея Зимнего, то рискуете потерять и то, что уже у вас есть.

20 октября нельзя приступать к завтраку, не покормив домашних животных.

И наконец, в этот день не стоит праздновать свадьбу. Иначе брак будет тяжелым, полным горя и печали.

Приметы

Если снег выпал ночью, он останется надолго. Если же появился утром или днем, то быстро растает.

Солнечная и погожая погода сулит тепло в ближайшие три недели.

Если месяц бледный и мутный – быть снегу и морозу.