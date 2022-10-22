Как школьница выжила в диком лесу после авиакатастрофы

Школьница Джулиана Кепке родилась в Перу, в семье зоологов немецкого происхождения. Ее мать жила с ней, а отец работал на биологической станции в городе Пулькапа. Перед Рождеством они с мамой должны были воссоединиться с главой семьи, но чуда не случилось — их самолет попал в авиакатастрофу, а девочка десять дней выживала в джунглях. О том, что с ней произошло — в материале “Рамблера”.

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Катастрофа

Видео дня

Рейс из Перу в Пулькапу вылетел 24 декабря 1971 года — прямо в канун Рождества. Расстояние между городами небольшое и полет должен был занять менее часа. Однако после взлета погода испортилась, и в небе повисла грозовая туча. Сначала лайнер попал в сильную турбулентность, а спустя несколько минут в его крыло ударила молния и двигатель загорелся. Тогда технологии были не так развиты, поэтому молния действительно могла навредить самолету.

Двигатель отказал, крыло загорелось, а потом и вовсе отвалилось, лайнер начал падать. Джулиана позже будет вспоминать, как держала за руку свою маму и надеялась на лучшее. Авиалайнер развалился в воздухе, его осколки разбросало на несколько километров.

Джунгли

Джулиана была одной из немногих, кто выжил в авиакатастрофе, но найти других людей она не смогла из-за того, что их всех раскидало на несколько километров. В итоге ей единственной удалось найти помощь. В первые часы после авиакатастрофы над джунглями пролетали спасательные вертолеты, но они не смогли засечь обломки из-за густых деревьев.

Тогда Джулиана решила использовать все свои знания, которые ей передали родители. По пению птиц она нашла реку и знала, что для того, чтобы прийти к людям, нужно идти по течению. С собой у нее был небольшой пакет с конфетами, который она нашла среди обломков, а питьевую воду она брала из реки. Ежедневно она ела по две конфеты в день.

У девочки были многочисленные травмы, ссадины и ушибы, но она решила, что справится с ними после того, как найдет помощь. Она потеряла очки и одну сандалию, поэтому очень боялась наступить на ядовитых змей, но все обошлось. Однако в ее ране на плече завелись личинки, поэтому она не заживала.

Спустя несколько дней девочка обессилила. Ширина реки стала больше, поэтому она решила добираться по воде. Спустя несколько дней силы начали ее покидать, так как она не ела ничего, кроме конфет, и она просто легла на воду и плыла по течению.

Спасение

Джулиана, плывя по реке, заметила пустынную лодку. Сначала она подумала, что у нее галлюцинации, но потом залезла в лодку и убедилась, что все это реальность. Она промыла рану керосином и пошла к хижине, которая тоже была заброшена. В ней девочка уснула.

Наутро ее нашли три охотника, которые спрятались в хижине от дождя, они помогли девочке обработать раны и доставили ее до ближайшего населенного пункта. Джулиана указала место катастрофы для отправки спасателей, а ее саму положили в больницу.