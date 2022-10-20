Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и вызвал споры

Мужчина пришел на свадьбу сестры в толстовке с капюшоном и спортивных штанах, предназначенных для тренировок, и вызвал споры в сети. На видеоролик пользовательницы с никнеймом chaneltaylorreid обратило внимание издание Newsweek.
"Только мой брат мог прийти в таком образе на свадьбу", — подписала невеста публикацию.
Девушка почитала поступок брата забавным, однако многие пользователи сети с этим не согласились:
"Я бы взбесилась, если кто-то появился бы на моей свадьбе в таком наряде", "Если бы он был на моей свадьбе, я бы его обязательно попросил уйти, независимо от того, кто он".
Ранее стало известно, что в России можно будет инсценировать собственные похороны.