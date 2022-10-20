Секретная база или флот: что делал Третий рейх в Антарктике

История Второй мировой войны до сих пор покрыта тайнами. Слухи перерастают в легенды, а секретные документы тех времен все еще всплывают в различных государствах. Говорят, нацисты во время войны вели какие-то дела в Антарктике. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера»

Фото: Рамблер Рамблер

Слухи о секретных научных экспериментах Третьего рейха были распространены во время Второй мировой войны и после нее, включая все, от тайной космической программы до прямых зомби. Одним из устойчивых слухов было то, что немцы строят сверхсекретную военную базу в Антарктике.

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Преемник Гитлера Карл Дениц даже говорил об этом во время своих показаний на Нюрнбергском процессе.

Теперь уже известно, что у нацистов на самом деле не было антарктической базы, но, эта легенда все же частично основана на правде.

Как и многие войны, основным источником конфликтов во время Второй мировой войны было приобретение природных ресурсов. Начиная с 1936 года, Гитлер наращивал немецкую экономику, чтобы она могла предоставить достаточно материалов для поддержания военных целей.

Животные жиры были чрезвычайно важны, так как их можно было использовать для приготовления всего, от пищевых продуктов, таких как молоко и сыр, до таких продуктов, как мыло и краска. Опасаясь, что военное время может привести к нехватке продуктов, Гитлер искал способы обеспечить доступ к животным жирам.

В то время китовое масло использовалось для производства маргарина, но Германии пришлось покупать китовое масло в Норвегии. Поэтому в 1936 году нацистская Германия начала планировать строительство собственного китобойного флота.

Летом 1938 года капитан Альфред Ричер и экипаж из 82 человек отплыли в Антарктиду. Экспедиция провела там несколько месяцев, фотографируя и картируя береговую линию Антарктики, прежде чем вернуться домой в Германию. Нацисты в конечном итоге отказались от плана развития китобойной промышленности, но экспедиция все же дала полезную информацию, увеличив известную площадь Антарктиды на 16%.