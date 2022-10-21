Самые масштабные блэкауты в истории

Блэкаутом называют отключение электроэнергии и важных систем жизнеобеспечения. Чаще всего они случаются в результате стихийных бедствий. Из-за повреждения крупных электростанций во тьму погружаются районы, города и даже целые регионы страны.

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Эксперты говорят, что блэкауты опасны не только тем, что отрезают людей от критически важных систем жизнеобеспечения, но и дают старт мародерам и преступникам. Кроме того, это сильно отражается на психике людей и может нанести им серьезную травму. О самых масштабных отключениях электричества в истории — в материале “Рамблера”.

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Индия, 30 и 31 июля 2012 года

До сих пор неизвестно, что стало причиной масштабной аварии в Индии. Предположительно, система перегрелась из-за повышенного использования электроэнергии. Лето 2012 года было очень жарким, поэтому буквально в каждом помещении работали кондиционеры, вентиляторы и другие охлаждающие приспособления.

В результате отключения электроэнергии половина страны погрузилась в полный мрак на два дня. По оценкам властей 620 миллионов человек остались без электричества. Люди застревали в поездах, лифтах, метро, а 200 шахтеров не могли выбраться из-под земли из-за того, что лифт не работал. Спустя два дня работу электростанций восстановили.

Индонезия, 5 августа 2019 года

В августе 2019 года произошла ошибка в работе газовых турбин на одной из электростанций в Индонезии. Без электричества осталось 120 миллионов жителей страны. Единственным доступным транспортом в столице оказались автобусы, но даже они не смогли функционировать из-за неработающих светофоров. Кроме того, день был сложным у пожарных служб. Для того, чтобы найти источники света, люди начали жечь свечи и пытались организовать другие источники открытого огня, в результате чего были зафиксированы многочисленные пожары. Жители страны провели во тьме около девяти часов.

Москва, 25 мая 2005 года