День Якова Дровопильца: что нельзя делать 22 октября

22 октября православные верующие отмечают день Якова Дровопильца. В деревнях в это время начинается пора заготовки дров на зиму. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 22 октября

В день Якова Дровопильца отложите нитки и иголки. Если шить или подшивать в этот день, до конца года одежда будет приходить негодность.

Не берите в этот день работы сверх меры, позвольте себе отдохнуть. В противном случае, пропадут и силы, и здоровье.

22 октября не рекомендуется браться за новые дела – скорее всего, вы потерпите неудачу.

Нельзя приглашать на свидание и ходить на свидания. Кроме того, запрещено рассказывать о своих снах. Если сон был хорошим, он воплотится в жизнь в негативном ключе.

И наконец, нельзя вспоминать обиды, иначе старые проблемы вернутся в жизнь человека. Вдобавок к этому, запрещено сквернословить, ругать и кричать на детей.

Приметы

Сосульки на крыше сулят затяжную осень.

Если с лиственницы еще не осыпались иголки, снега в ближайшее время можно не ждать.

Выпал первый снег – до зимы осталось 40 дней. Если снег выпал на мокрую землю, в следующем году будет плохой урожай.