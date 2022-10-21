Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
5 часов назад

Мужчина перепутал имена жены и собаки и забрал из груминг-салона чужого пса

Lenta.ru

Жительница американского города Сан-Хосе, штат Калифорния, рассказала в соцсетях, что ее муж перепутал собак в груминг-салоне и случайно забрал чужого пса. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина забрал из груминг-салона чужого пса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Коко Салазар попросила мужа привезти из салона ее собаку по кличке Бу-Бер. Приехав в салон, мужчина гордо заявил сотрудникам, что помогает своей жене Коко, и хочет забрать ее собачку. Получив пса белого цвета, он вернулся домой.

Коко хватило нескольких секунд, чтобы понять, что с ее питомцем что-то не так. Оказалось, что в салоне все перепутали. Вместо собаки, которую оставила Коко, мужу выдали пса по имени Коко, и он этого даже не заметил.

«А ведь все говорят мне, что я слишком много на себя беру, и советуют заставить семью мне помогать», — посетовала американка. «Как такое вообще могло произойти? Муж 100-го левела», — написал один из пользователей в комментариях к ее посту. «По крайней мере, он попытался», — отметил другой пользователь.

Ранее сообщалось, что жительница Канады рассказала в TikTok, что встретила двойника своего кота и случайно похитила его. Обнаружив ошибку, женщина выпустила чужого кота из автомобиля.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители