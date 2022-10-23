День Евлампия Зимоуказателя: что нельзя делать 23 октября

23 октября православные верующие отмечают день Евлампия Зимоуказателя. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

23 октября не стоит обходиться грубо с огнем: неправильно тушить его, кидать в огонь что попало и ругаться рядом с ним. Это может спровоцировать неприятности.

В день Евлампия Зимоуказателя не нужно совершать покупки, особенно крупные и дорогостоящие. Скорее всего, они прослужат недолго и принесут только разочарование.

Не надевайте украшения в этот день. Согласно старинным поверьям, они притянут нечистую силу.

Кроме того, в этот день нельзя делиться огнем – давать спички или зажигалку. Иначе добро и счастье уйдут из дома.

Не покупайте сегодня воду, соки и лимонады. В противном случае, в семье появится алкоголик.

Приметы

Если на улице стоит слякоть, снега не будет до 4 ноября.

Западная часть неба чистая днем – дождя не предвидится.

Если на верхушке ивы до сих пор есть зеленые листья, весна будет ранняя.

Северный или восточный ветер сулит похолодание.