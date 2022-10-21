Школьник обескуражил Карла III честным мнением о нем

Недавно коронованный Карл III на благотворительном вечере в одной из лондонских школ озадачился ответом дерзкого школьника.
На встрече со школьниками Лондона королю Великобритании Карлу III задал вопрос один из мальчиков. Смелый школьник спросил короля, сколько ему лет. Король решил пообщаться с мальчиком на шутливой ноте, но школьник обескуражил его своими словами.
Так, мальчик заявил, что Карлу 96 лет. А новому монарху ведь всего 73! Король заметно расстроился, а в СМИ сообщали, что он даже задумался после этого о своем здоровье и внешних изменениях.
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