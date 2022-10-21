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5 часов назад

Школьник обескуражил Карла III честным мнением о нем

Диана Товсепова

Недавно коронованный Карл III на благотворительном вечере в одной из лондонских школ озадачился ответом дерзкого школьника.

Школьник обескуражил Карла III честным мнением о нем
Фото: PicrylPicryl

На встрече со школьниками Лондона королю Великобритании Карлу III задал вопрос один из мальчиков. Смелый школьник спросил короля, сколько ему лет. Король решил пообщаться с мальчиком на шутливой ноте, но школьник обескуражил его своими словами.

Так, мальчик заявил, что Карлу 96 лет. А новому монарху ведь всего 73! Король заметно расстроился, а в СМИ сообщали, что он даже задумался после этого о своем здоровье и внешних изменениях.

Карл III уволил 100 сотрудников своей резиденции

Ранее мы писали о том, что король сказал о принце Гарри и Меган Маркл.

Истории,принц Гарри,
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