Школьник обескуражил Карла III честным мнением о нем

Недавно коронованный Карл III на благотворительном вечере в одной из лондонских школ озадачился ответом дерзкого школьника.

Фото: Picryl Picryl

На встрече со школьниками Лондона королю Великобритании Карлу III задал вопрос один из мальчиков. Смелый школьник спросил короля, сколько ему лет. Король решил пообщаться с мальчиком на шутливой ноте, но школьник обескуражил его своими словами.

Так, мальчик заявил, что Карлу 96 лет. А новому монарху ведь всего 73! Король заметно расстроился, а в СМИ сообщали, что он даже задумался после этого о своем здоровье и внешних изменениях.