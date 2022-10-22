Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
36 минут назад

Ожидает ли мир ядерная война: предсказание Ванги

РИА "ФедералПресс"

Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала миру ядерную войну. Она также называла дату, когда человечество и природа смогут оправиться после удара.

Ожидает ли мир ядерная война: предсказание Ванги
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Провидица уверяла, что для России и всего мира 2022 будет годом перемен и больших потрясений. Самым тяжелым месяцем будет декабрь, уверяла предсказательница. Одно из последних предсказаний Ванги гласило, что мир ожидает ужасный конфликт с применением ядерного оружия. В результате этой войны погибнет множество людей, а некоторые страны перестанут существовать, сообщает «Край справедливости».

По словам ясновидящей, природа восстановится после войны лишь к 2084 году. Только после этого человечество сможет вновь вернуться к нормальной жизни.

Истории,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители