Ожидает ли мир ядерная война: предсказание Ванги

Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала миру ядерную войну. Она также называла дату, когда человечество и природа смогут оправиться после удара.

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Провидица уверяла, что для России и всего мира 2022 будет годом перемен и больших потрясений. Самым тяжелым месяцем будет декабрь, уверяла предсказательница. Одно из последних предсказаний Ванги гласило, что мир ожидает ужасный конфликт с применением ядерного оружия. В результате этой войны погибнет множество людей, а некоторые страны перестанут существовать, сообщает «Край справедливости».