Что произойдет если Эльбрус начнет извергаться

Высочайшая гора России и Кавказских гор — Эльбрус, расположена на границе автономных республик Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Высота восточной вершины горы — 5 621 метр, западной — 5 642 метра, а между ними лежит седловина, уступающая вершинам по высоте 300 метров. Гора давно стала местом притяжения любителей горнолыжного спорта и альпинистов, но развитая туристическая инфраструктура в одночасье может быть стерта с лица земли, ведь Эльбрус — спящий вулкан, который может проснуться.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

След в истории

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Последнее извержение Эльбруса, сопровождавшееся выбросом лавы, было зафиксировано около 1500-1700 лет назад. А масштабными выбросами пепла он напомнил о себе в XVI веке. Но по геологическим меркам данный временной период не считается длительным, поэтому Эльбрус не следует «списывать со счетов» и относить к категории потухших. Вулкан то и дело демонстрирует свою активность. Достаточно даже того, что на его склонах есть термальные источники и места, откуда выходят фумарольные газы.

Конечно, по степени активности Эльбрус нельзя сравнивать с Этной, которая уже «приучила» сицилийцев особо не паниковать, когда на их головы сыплется вулканический пепел. Но у Эльбруса с итальянской огненной горой много общего. Вместе с Этной, Везувием и Стромболи Эльбрус относится к вулканической цепи, расположенной на стыке Евразийской и Африканской плит.

В 2016 году склоны Эльбруса разогрелись до +21 градуса, тогда как температура воздуха в районе была –21 градус. Ученые забили тревогу — по самым пессимистичным подсчетам извержение вулкана должно было начаться после 2050 года, а тут — первые предпосылки. Но дальше разогрева склонов дело не пошло, и Эльбрус вновь «остыл». Стоит отметить, что такой нагрев почвы на склонах Эльбруса происходит регулярно. Дело именно в температуре, до которой нагревается земля.

Объясняются такие процессы тем, что на глубине всего 7 километров расположена магматическая камера, чем-то напоминающая «пузырь» с раскаленной жидкой магмой внутри. Диаметр такого «пузыря» — около 5 километров. Ниже этой магматической камеры, которую геологи называют малой, расположена большая (на глубине уже 45 километров). Обе камеры соединены каналом, по которому лава постоянно циркулирует.

Под белым-белым покрывалом

Снежный покров Эльбруса состоит более, чем из 80 ледников, общая площадь которых 145 км² (в них хранится до 10 миллиардов кубометров пресной воды). Крупнейшие из них — Терскол, Большой Азау и Ирик. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малке, Баксану и притокам Терека. В таком количестве ледников и заключается наибольшая опасность от потенциального извержения Эльбруса.

«Эльбрус — это андезитовый вулкан, если такие вулканы просыпаются от долгой спячки, то обычно происходят обрушения самой вулканической постройки, выбросы газов и пепла, сходят лаво-каменные и катастрофические пирокластические потоки, движущиеся со скоростями до 200 и более км/час в виде смеси вулканических газов, пепла и обломков пород. Происходит быстрое таяние ледников, образование вулканогенных селей с возможными разрушениями на расстояниях до 100 км», — поясняет директор Высокогорного геофизического института Росгидромета в Нальчике Мухтар Беккиев.

За то время, что вулкан спит, на его поверхности образовались массивные ледяные шапки, которые при извержении просто устремятся вниз. Для того, чтобы представить масштаб катастрофы, можно провести сравнение с извержением Невадо-дель-Руис, самого высокого действующего вулкана Андского сейсмического пояса, расположенного в Колумбии. Его абсолютная высота ненамного уступает Эльбрусу — 5311 метров, а ледники по площади сопоставимы с кавказским гигантом.

Извержение Руиса, произошедшее в ноябре 1985 года, вошло в историю как второе извержение в XX веке по числу жертв и самая разрушительная природная катастрофа в истории Колумбии (погибли 25 тысяч человек — в основном жители городка Армеро, находившегося в 65 км от вулкана). Местные власти тогда ничего не предприняли для своевременной эвакуации — посчитали, что если вулкан не извергался 140 лет, то и в данный момент этого не произойдет. «Вулкан кричал: «Я собираюсь взорваться!», но ученые, наблюдавшие за вулканом в то время, не смогли прочитать сигнал», — вспоминал впоследствии вулканолог Бернар Чуе.

Всего за 30 минут, что длилось извержение Руиса, с горы стекло почти 100 миллионов кубических метров воды, то есть примерно 1% от водных запасов, заключенных в ледниках Эльбруса. Нетрудно подсчитать, что в среднем Руис «выдавал» по 50 тысяч кубометров воды каждую секунду.

Но и вода — не главная опасность. На склоне любой горы «найдутся» тонны песка, валуны, гравий. При спуске все это «подомнет» под себя вода. Так образуются сели и лахары (потоки горячей грязи). Учитывая их масштаб и скорость, выжить под ними невозможно.

Далее вода устремится в реки, уровень которых тут же поднимется, что приведет к наводнению. Если представить, что поток «ворвется» лишь в одну Кубань, то под угрозой окажутся жители Краснодара, Черкесска, Армавира, Невинномысска, Славянска-на-Кубани и множества небольших населенных пунктов. В общей сложности может пострадать около 10 миллионов человек.

Еще одно «оружие» вулкана

Частицы вулканического стекла или пепел — также несут большую опасность. У каждой такой частицы острые зазубренные края. Учитывая обширную зону поражения (вулканический пепел от последнего извержения Эльбруса был найден в Астраханской и Волгоградской областях — на расстоянии 700 километров от самого вулкана), то урон пепел может нанести катастрофический. От него гибнут и растительность, и животные. Так, после извержения чилийского вулкана Хадсон в 1991 году, пеплом оказалась засыпана равнина, на которой паслись большие стада домашнего скота. Надышавшись отравленным воздухом и наевшись травы с битым стеклом, погибло 100 тысяч голов. Это стало серьезным ударом по экономике Чили.

Кроме этого, крупный выброс пепла затмевает солнечный свет. Солнечные лучи не могут «пробиться» к поверхности после таких извержений на протяжении нескольких недель. В результате на планете может измениться климат. Например, после извержения вулкана Эль-Чичон в Мексике в 1982 году средняя температура на земном шаре снизилась на 2,5 градуса. В 1991 году стало «прохладнее» из-за того, что филиппинский вулкан Пинатубо заявил о себе. Доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией динамической вулканологии Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Иван Мелекесцев считает, что сильные извержения вулканов являются причинами «ядерных зим» с резким и значительным похолоданием, а в истории усиление вулканической активности на планете часто совпадало с эпохами оледенения.