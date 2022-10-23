Как понять, что вы влюбились в робота

Психиатр, психотерапевт Юлия Зубкова решила поразмышлять на неожиданную, но очень актуальную тему.
Писатели-фантасты и ученые не первый год рассуждают на тему отношений человечества с искусственным интеллектом. Это и не удивительно, ведь медленно, но верно, происходит автоматизация и роботизация процессов: роботы-пылесосы убирают, роботы-сиделки ухаживают за больными и пожилыми, роботы-кассиры обслуживают покупателей. Да что уж там — люди начинают жить в умных домах. Сам собой напрашивается вопрос — возможно ли какие-то чувства между человеком и роботом, хотя бы теоретически? До этого процесс не дошел, но никто не мешает нам порассуждать на эту тему.
На сегодняшний день идея полюбить машину робота, многим кажется не то что новаторской, а неприемлемой и даже греховной. Но испокон веков нормы морали трансформировались и подстраивались под запросы общества. Поэтому лет через 50 взгляды на то, что мы подразумеваем под любовью, вероятно, будут пересмотрены, а идея перестанет быть такой уж крамольной.
Сейчас мы рассматриваем роботов, как, неутомимых, активных и безотказных помощников по дому и в жизни. Через десяток лет их роль может измениться кардинально — стать значимее, весомее. Роботы, практически как живые, но сильные и нестареющие люди, смогут скрашивать одиноким людям старость, освобождать людей от тяжелых обязанностей по уходу за больными, от работы в опасных условиях. Но любая медаль имеет две стороны, и вот — теневая сторона прогресса:
Как видим, отношения с искусственным интеллектом спровоцируют целый ряд сложных вопросов и ситуаций, включая возможность снижения качества жизни и эксплуатации как людей, так и роботов. Любящий искусственный интеллект — взгляд людей искусства Если бы робот мог быть же чувствительным и заботливым, захотелось бы его себе? И сможем ли мы полюбить его, а он — нас?
Ответ на эти вопросы искали режиссеры таких фильмов: - «Из машины» (2015). - «Робот и Фрэнк» (2012). - Мультфильм «Город героев» (2014).
Если предположить, что искусственный интеллект способен на такую же любовь, как человек, то понять, что влюбились в робота, можно по следующим признакам:
Как видим, от признаков любви к другому человеку мало чем отличаются. Но как ученые научат ИИ любить и как он будет проявлять свои чувства, покажет лишь время.