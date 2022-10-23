Как понять, что вы влюбились в робота

Психиатр, психотерапевт Юлия Зубкова решила поразмышлять на неожиданную, но очень актуальную тему.

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Писатели-фантасты и ученые не первый год рассуждают на тему отношений человечества с искусственным интеллектом. Это и не удивительно, ведь медленно, но верно, происходит автоматизация и роботизация процессов: роботы-пылесосы убирают, роботы-сиделки ухаживают за больными и пожилыми, роботы-кассиры обслуживают покупателей. Да что уж там — люди начинают жить в умных домах. Сам собой напрашивается вопрос — возможно ли какие-то чувства между человеком и роботом, хотя бы теоретически? До этого процесс не дошел, но никто не мешает нам порассуждать на эту тему.

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Полюбить робота — аморально или нет

На сегодняшний день идея полюбить машину робота, многим кажется не то что новаторской, а неприемлемой и даже греховной. Но испокон веков нормы морали трансформировались и подстраивались под запросы общества. Поэтому лет через 50 взгляды на то, что мы подразумеваем под любовью, вероятно, будут пересмотрены, а идея перестанет быть такой уж крамольной.

Тонкости взаимоотношений c роботами

Сейчас мы рассматриваем роботов, как, неутомимых, активных и безотказных помощников по дому и в жизни. Через десяток лет их роль может измениться кардинально — стать значимее, весомее. Роботы, практически как живые, но сильные и нестареющие люди, смогут скрашивать одиноким людям старость, освобождать людей от тяжелых обязанностей по уходу за больными, от работы в опасных условиях. Но любая медаль имеет две стороны, и вот — теневая сторона прогресса:

ухудшение межличностных отношений среди людей, ведь с роботами проще (опять же, смотря, как роботы будут учиться любить — безответно и без вопросов, либо как люди, с присущими человечеству эмоциями, размышлениями, домыслами и так далее),

усиление самоизоляции людей — «зачем мне другие люди, если есть мой робот»,

раскол общества (на тех, кто «за свободу роботам» или против, за тех. Кто «за робота в доме» и «против» и так далее),

морально-этические поиски истины: можно ли покупать или продавать любимого и любящего робота, считать его похожим на человека или самостоятельным объектом и так далее.

Как видим, отношения с искусственным интеллектом спровоцируют целый ряд сложных вопросов и ситуаций, включая возможность снижения качества жизни и эксплуатации как людей, так и роботов. Любящий искусственный интеллект — взгляд людей искусства Если бы робот мог быть же чувствительным и заботливым, захотелось бы его себе? И сможем ли мы полюбить его, а он — нас?

Ответ на эти вопросы искали режиссеры таких фильмов: - «Из машины» (2015). - «Робот и Фрэнк» (2012). - Мультфильм «Город героев» (2014).

Как понять, что вы влюбились в робота

Если предположить, что искусственный интеллект способен на такую же любовь, как человек, то понять, что влюбились в робота, можно по следующим признакам:

робот перестает быть «удобным помощником» и становится близким вам;

хочется делиться любовью с роботом больше, чем получать ее;

внешние различия между вами не имеют значения;

хочется сделать жизнь любимого робота лучше и легче;

вам известны недостатки объекта любви, но они вас не смущают;

хочется быть интересным и привлекательным для робота, а также узнавать информацию о нем;

хочется меняться в лучшую сторону самим и помогать в этом роботу;

хочется отвечать на эмоции партнера позитивно, не расстраивать его.