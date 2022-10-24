Парень придумал необычный способ списать на экзамене

Пользователь Reddit придумал необычный способ списать во время экзамена и опубликовал его на портале. Парень предложил школьникам и студентам, которые хотят воспользоваться подсказками, притвориться, что у них есть проблемы со слухом, и надеть сухой аппарат, подключенный к Bluetooth.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рассказчик написал, что часто сталкивался с тем, как на экзаменах студентов просят оставить телефоны, наушники и даже электронные часы. Однако, по его мнению, преподаватели вряд ли попросят снять слуховой аппарат. Автор поста уверен, что обычно люди боятся задумываться о том, почему кто-то начинает носить такие устройства.

Парень добавил, что большинство современных слуховых аппаратов имеют функцию Bluetooth. Поэтому тем, кто хочет использовать устройство для списывания, он порекомендовал заранее записать несколько заметок с нужной информацией, включить воспроизведение и слушать их во время

«Конечно, можно сойти с ума после прослушивания трехминутной записи на повторе в течение двух часов, если вы не можете поставить ее на паузу. Но если вам действительно нужно сдать экзамен, это того стоит», — заключил автор поста.