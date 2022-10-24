Мужчина переехал в новый дом и разгневал соседей

Мужчина поделился письмом, которое прислали соседи после его переезда. В нем они были крайне возмущены. Фотографию письма он опубликовал на Reddit.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Пользователь рассказал, что после переезда в новый дом они поставили качели для детей перед домом. Также в нем был старый диван от предыдущих хозяев, который поставили на обочину как мусор.

Однако соседям не понравилось поведение нового жильца. Сосед написал им гневное письмо с просьбой убрать диван на помойку, а также переставить качели на задний двор. Возмущенный сосед отметил, что новый жилец превращает город в помойку выброшенным диваном.

В комментариях другие пользователи негативно восприняли слова возмущенного соседа. Они предложили покрасить диван в яркий красный цвет или заполонить диванами лужайку перед домом.