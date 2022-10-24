Что нельзя делать в Филиппов день 24 октября

24 октября православная церковь вспоминает Филиппа, которого призвал в апостолы сам Иисус, а в народе этот праздник называют Филиппова канитель из-за того, что погода портилась, на дорогах появлялась грязь, мешающая людям заниматься привычными хозяйственными делами. О том, что категорически нельзя делать в этот день и о приметах, связанных с ним, читайте в материале «Рамблера».