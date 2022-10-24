Что нельзя делать в Филиппов день 24 октября

24 октября православная церковь вспоминает Филиппа, которого призвал в апостолы сам Иисус, а в народе этот праздник называют Филиппова канитель из-за того, что погода портилась, на дорогах появлялась грязь, мешающая людям заниматься привычными хозяйственными делами. О том, что категорически нельзя делать в этот день и о приметах, связанных с ним, читайте в материале «Рамблера».
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Что нельзя делать 24 октября
- Нельзя ложиться спать с открытым окном: наши предки верили, что свет луны в эту ночь может забрать у человека молодость и красоту.
- Запрещается производить всяческие манипуляции с огнем: пламя способно привлечь в дом злые силы, которые принесут с собой беды и болезни.
- Не рекомендуется в этот день пересчитывать деньги: в противном случае ждут финансовые проблемы.
- Откладывать дела на потом тоже не стоит, иначе начнутся проблемы, связанные с профессиональными делами.
- Нельзя ввязываться в конфликты, ссориться с близкими, поскольку это может обернуться несчастьями.
- Не смотреть на ворон: наши предки верили, что эти птицы (особенно в Филиппов день) могут навести на человека порчу.
Что надо делать 24 октября
- В Филиппов день следует хорошо убраться, привести жилье в порядок: считается, что это привлечет в дом благополучие и достаток.
- Следить за количеством потребляемой пищи: в народе верили, что переедание в этот день может обернуться голодом в ближайшем будущем.
- Гулять возле водоема, чтобы получить энергию и хорошее настроение.
Народные приметы 24 октября
- Туман в этот день обещает оттепель.
- Утренний иней сулит погожий и ясный день.
- Если с утра в этот день выпал снег, значит зима будет морозной.
- Стая птиц, пролетевших над головой человека в Филиппов день, принесет удачу.