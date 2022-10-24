Зачем летчикам США выдавали советские удостоверения в 1945 году

Весной 1945 года американские пехотинцы, готовясь к первому контакту с русскими, штудировали разговорники. Однако немногие знают, что задолго до встречи на Эльбе бок о бок с русскими воевали американские лётчики, бомбившие немцев с аэродромов на территории СССР.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Американские летчики на Восточном фронте

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Боевые действия ВВС союзников на советской территории – эпизод Великой Отечественной войны, о котором советская историография почти не вспоминала. Ещё в 1942 году была спланирована операция «Вельвет» - переброска авиации союзников из Северной Африки на Кавказ, где она должна была самостоятельно бить немцев. Однако этот план не был реализован.

Более успешно сотрудничество развивалось с июня 1944 года. Пока в Нормандии разворачивалась операция «Оверлорд», а Красная Армия готовилась к решающему наступлению на Белоруссию, в украинской степи начиналась операция «Фрэнтик» («Неистовый»). Базируясь на аэродромах в Полтаве, Миргороде и Пирятине, бомбардировщики ВВС США (числом около 200-300) в сопровождении истребителей совершили 2207 боевых вылетов. Позиции немцев на оккупированной советской территории они не трогали. Зато американцы поражали цели в самой Германии, а также в странах-сателлитах (Италии, Венгрии, Румынии).

Весьма интересна тема повседневного взаимодействия русских и американцев. Ещё на этапе подготовки операции Иосиф Сталин интересовался, как американские лётчики будут поддерживать связь с землей, и не помешает ли им языковой барьер.

«Гарриман [американский посол] сказал, что он даст поручение главе американской военной миссии генералу Дину согласовать все эти практические вопросы с советскими специалистами», —.вспоминал дипломат Валентин Бережков.

На аэродромах работали переводчики, но участники операции и сами учили языки друг друга. Например, на одном из фотоснимков того времени техник-сержант Джозеф Томпсон учит английскому языку советского мальчика. Русские и американцы в Полтаве даже совместно проводили досуг, например, играли в волейбол.

Инструкция для партизан

Маршруты боевых вылетов проходили через оккупированную советскую территорию, на которой действовали партизаны. В сборнике документов и воспоминаний «Авиация — партизанам: 1941-1944» приводится телеграмма, полученная командирами партизанских формирований 16 июня 1944 года. Заместитель начальника Белорусского Штаба партизанского движения Иван Ганенко разъяснял лесным бойцам, как следует действовать в случае обнаружения сбитого немцами американского пилота:

«В ближайшие дни возможны боевые действия частей американских военно-воздушных сил по войскам противника и военным объектам на временно оккупированной территории. В случае вынужденной посадки или сбития самолёта противником, американским летчикам оказывайте всяческую помощь и принимайте меры для переброски их на советскую территорию. Каждый член экипажа американского самолёта будет иметь при себе удостоверение, в котором на русском языке написано: Американские воздушные силы, фамилия, имя летчика. Американские авиационные части будут вести боевую работу на четырехмоторном самолёте "Либерейтор", на двухмоторном двухфюзеляжном (тип «Рама») «Лайтнинге» и на одномоторном «Мустанге». Опознавательные знаки: белая пятиконечная звезда в черном круге и, кроме этого, круг, чередующийся белыми и черными поясами».

Данная инструкция была выдана весьма предусмотрительно – столкновения между немцами и американцами в небе над Восточной Европой не были редкостью. 21 июня тяжёлые бомбардировщики в сопровождении истребителей вылетели из Англии и, отбомбившись по целям в Германии, двинулись к советским аэродромам. По пути они ввязались в воздушный бой с 30 истребителями люфтваффе. Один «Мустанг» был потерян, а еще один тяжёлый бомбардировщик вынуждено сел в Швеции. Добавим, что случаи спасения американских лётчиков партизанами известны в Югославии (операция «Воздушный мост»), но не в Советском Союзе.