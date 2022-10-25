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4 часа назад

День Андрона Звездочета: что нельзя делать 25 октября

Мария Каткова

День 25 октября в народе называли днем Андрона Звездочета. Праздник получил название в честь мученика Андроника. Считалось, что в эту дату можно хорошо разглядеть звезды, а также предсказать по ним то, какой будет погода и урожай. О том, что еще делали и чего опасались в этот день — в материале "Рамблера".

День Андрона Звездочета: что нельзя делать 25 октября
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ночью нужно выйти и понаблюдать за звездным небом. Раньше люди считали, что каждая звезда — чей-то ангел-хранитель.

В эту дату хорошо готовить различные напитки, раньше было принято делать заготовки для кваса и вина.

Что нельзя делать 25 октября

В эту дату не стоит испытывать негативные эмоции, лучше сдержаться и не оскорблять никого, а также не провоцировать ссоры. Особенно стоит избегать ругани с детьми и животными. Считается, что если ослушаться этого запрета, то можно навлечь на себя несчастье.

Шумные посиделки, если они были запланированы на эту дату, лучше отложить. Нельзя веселиться, громко смеяться, петь и развлекаться, это к бедности.

Также стоит отложить стирку, глажку и другие домашние дела. Все это не принесет удачи и удовлетворения.

Запрещено заниматься гаданиями, проводить ритуалы и обряды на будущее. Считается, что так можно спугнуть свою судьбу.

Народные приметы на 25 октября

В этот день наши предки наблюдали за звездами, поэтому все приметы связаны с ночным небом.

  • Яркие звезды предвещают потепление
  • Звезды мерцают синим — ждите снегопад
  • Звезда упала — погода будет сухой с сильным ветром
  • Если звезды мигают, то сегодняшняя погода резко изменится
  • Низкие облака сулят понижение температуры
  • Сегодня появился гром — зима будет короткой и снежной
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