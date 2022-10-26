Основа социализма: как создавалась «Сталинская конституция»

1936 год прошёл под знаком подготовки к принятию новой Конституции СССР. Тогда в интервью американскому журналисту Рою Говарду Иосиф Сталин заявил, что это будет самая демократическая Конституция в мире. Её принимали всем народом, учитывая мнение миллионов людей. В результате советские граждане получили то, чего не было прежде ни в одной другой стране мира.

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В то время государств, где существовали демократические институты, было очень мало. В странах Европы, Азии, Америки и тем более Африки господствовали отнюдь не демократические режимы: либо военные диктатуры, либо же власть находилась в руках авторитарных правителей или самодержавных монархов. Но и там, где установилась демократия – она была далеко не совершенной. В некоторых странах, как например, в Соединённых Штатах, за обычное дело принимались вопиющие дискриминационные нормы, связанные, скажем, с цветом кожи. Кроме того, в середине 30-х годов стало быстро набирать популярность фашистское движение. В 1934 году тогдашний диктатор Литвы Антанас Сметона открыто объявил ХХ столетие веком фашизма. Повсюду создавались фашистские общества и партии, устанавливались диктатуры, фашистские страны осуществляли агрессивные действия против других государств. И это необязательно были соседи. Так, в 1935 году Италия начала войну против Эфиопии. Одновременно наращивался военный потенциал нацистской Германии. Естественно, в этой обстановке угроза нависала и над Советским Союзом. Чтобы выстоять, СССР было необходимо сплочение всего народа. Укрепить единство решили с помощью новой Конституции и появлением в ней новых демократических норм. Комиссия под председательством Сталина была создана 7 февраля 1935 года. Генсек лично написал несколько статей Конституции. Среди них статьи №2 и №3, в которых определялась роль Советов.

Новый порядок

Сталин настаивал на том, чтобы закрепить в Конституции социальные права людей. Бухарин, который возглавлял правовую подкомиссию, возражал. Говорил, что достаточно лишь декларации о правах граждан СССР. Тщетно. Впервые в мире в Конституцию, в основной закон страны, были введены право на труд, право на бесплатное образование, на здравоохранение, на отдых, право на соцобеспечение по старости и по болезни. В мае, после разработки проекта, комиссия представила его Пленуму ЦК. 12 июня 1935 года текст Конституции был вынесен на всенародное обсуждение. Было проведено 450 тысяч массовых собраний по всей стране! Текст Конституции опубликовали на 100 языках, напечатали 40 миллионов копий. В Конституцию внесли 2 миллиона поправок. Свыше 50 миллионов человек приняли участие в этих собраниях – 55% населения. Весь 1936 год о Конституции писали в газетах и журналах, её воспевали в песнях. Помните песню из кинофильма «Цирк»? Там пелось о великом сталинском законе, в котором перечислялось, что человек всегда имеет право на учение, подвиг и труд.

Несогласные и чистки

Однако многие партийные руководители молчали. Среди них были секретари обкомов, ЦК, товарищи Орджоникидзе и Микоян. Они никак не высказались по поводу Конституции. Тогдашний руководитель Закавказской краевой организации Лаврентий Берия написал, что новая Конституция – это очень хорошо, но ею могут воспользоваться враги. Мол, в Советы могут пролезть вражеские элементы. Очевидно, многие в верхах не одобрили новый порядок. И тогда их решили припугнуть. В июле 1936 года было опубликовано письмо ЦК ВКП(б) о том, что вскрылись новые факты о преступлениях Зиновьева и Каменева. Они уже сидели в тюрьме, как вдруг оказалось, что они не косвенно виноваты в убийстве Кирова, а прямо указывали на необходимость убить Кирова и не только. В их списке был также Сталин, Ворошилов и целый ряд других руководителей. Начался судебный процесс.

Государственным прокурором выступал Вышинский. 19 августа судили Зиновьева, Каменева и ещё 14 человек. Они раскаялись. А 24 августа был приведен в исполнение смертный приговор. В газетах восхваляли Наркомат внутренних дел. И Генриха Ягоду – за то, что избавил ещё от одной угрозы советскому строю. Однако накануне принятия Конституции, как гром среди ясного неба в Политбюро прозвучала телеграмма, отправленная 25 сентября из Сочи Сталиным и Ждановым. Она гласила, что Наркомат внутренних дел во главе с Ягодой прозевали разоблачение Зиновьева и Каменева. Они четыре года не замечали того, что происходит. И далее: «необходимо немедленно назначить товарища Ежова во главе Наркомата внутренних дел». Ягоду тут же сняли и назначили Наркомом связи. Одновременно были отправлены в отставку очень многие помощники Ягоды. Началась чистка Наркомата внутренних дел. А затем заговор вскрылся и среди военных.

Принятие

25 ноября Сталин выступил с докладом на Всесоюзном съезде Советов. Заявил, что страна принимает самую демократическую конституцию в мире. Добавил, что это не означает отказ от диктатуры рабочего класса и от решающей роли Коммунистической партии, а недовольным придётся смириться. Одновременно Сталин подверг критике некоторые поправки к Конституции. Особенно остановился на поправке к 135 статье, где предлагалось лишить избирательных прав и права быть избранным священников и бывших белогвардейцев. Секретарь ЦК партии сказал, что равные права должны получить все. 5 декабря 1936 года был принят закон о новой Конституции СССР. Этот день был объявлен Днём сталинской Конституции, его пометили красным в календаре, он оставался выходным праздником протяжении долгих лет.