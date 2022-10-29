День Лонгина Сотника: что нельзя делать 29 октября

29 октября православные верующие вспоминают мученика Лонгина Сотника. Подробнее о том, что нельзя делать в этот день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Поскольку Лонгин Сотник был целителем глазных болезней, 29 октября запрещается делать все, что может навредить здоровью глаз. По той же причине женщинам не стоит приступать к вышивке или рукоделию.
29 октября не рекомендуется засиживаться дома, важно гулять на свежем воздухе. Первыми в этот день выходить из жилища должны старшие, а затем молодые.
Девушкам 29 октября нельзя гадать о суженом. Если это сделать, любовь придет не раньше, чем через три года.
Не верьте тому, что приснилось в ночь с 28 на 29 октября. Зачастую это не просто обман, а противоположность действий.
Порывистый ветер в день Лонгина Сотника сулит дождь, а юго-западный ветер – ненастье, которое продлится долго.
Если дождь пошел с утра, то он быстро закончится. А вот если дождь начался в обед, он может закончиться только через сутки.
Редкие облака на небе – предвестник ясной и морозной погоды.
Если ночью небо ясное и звездное – ждите утром хорошую погоду.
Иней на деревьях сулит потепление.