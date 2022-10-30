Как советские войска отбили штурм Севастополя

30 октября 1941 года началась оборона Севастополя. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Главная база Черноморского флота, Севастополь, к началу войны был оснащен системой обороны, прикрывающей его с воздуха и с моря. С суши прикрытие базы было слабым, поэтому был построен второй (тыловой) рубеж обороны, а затем создана третья линия обороны, чтоб усилить северный сектор. Именно этот рубеж должен был прикрывать Севастополь от обстрела немецкой артиллерией. Рубеж начали строить с 20 сентября и вели работы вплоть до начала боев. Все выполнить не успели, но были оборудованы четыре опорных пункта на основных танкоопасных направлениях.

Видео дня

Первым штурмом Севастополя в Советской истории считалась попытка немецких войск взять город, которая продолжалась с 30 октября по 21 ноября 1941 года.

С 30 октября по 11 ноября велись бои на дальних подступах к Севастополю. Атаки внешнего рубежа начались со 2 ноября.

Город защищали силами морской пехоты, отдельными подразделениями с огневой поддержкой кораблей, береговыми батареями, потому как сухопутных частей в Севастополе не оставалось. При этом в Севастополь отходили части рассеянных советских войск. В начале обороны советская группировка насчитывала около 20 тысяч человек. Немцы при этом также выпустили к городу только передовые отряды

После 30 октября в Севастополь начала прибывать из Новороссийска 8-я бригада морской пехоты, также к городу был доставлен батальон морской пехоты Дунайской флотилии.

Крупные корабли Черноморского флота – линкор и крейсера – под охраной эсминцев 31 октября вышли из Севастополя и ушли в кавказские базы. По советским данным, к середине ноября гарнизон Севастополя насчитывал около 50-55 тысяч человек.

Вермахту удалось полностью окружить Севастополь с суши 9-10 ноября, но позже к своим пробивались силы арьергарда. 11 ноября к городу подошла основная группировки 11-й армии вермахта и начались бои по всему периметру. За 10 дней немцы смогли незначительно вклиниться в передовую полосу обороны. После этого наступила пауза.

21 ноября вермахт обстрелял два крейсера и линкор, береговые батареи и прекратил штурм города.