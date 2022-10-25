Названа фраза, которую нельзя использовать в переписке

Главная трудность виртуального общения как раз в его виртуальности. Не видя и не слыша другого человека, мы не можем полностью оценить его реакцию на наши слова. Да и сами частенько вынуждены гадать над интонацией чьих-то посланий. Но есть одна фраза, которая точно заставит собеседника понервничать.

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Психологи советуют вообще отказаться от неё в переписке. Звучит эта фраза так: «Нам надо поговорить». Представьте, что увидели эти три слова на экране своего телефона. Чувствуете, как холодок пробежал по спине? Вот-вот. Они заставят напрячься любого.

Психологи объясняют феномен этой фразы тем, что человек, получивший такое сообщение, оказывается в пассивной позиции против своего желания. Заставив другого тревожиться, вы точно рискуете нарваться на ответную агрессию. Так что забудьте об этой фразе в переписке. Если вы хотите поговорить с человеком, лучше напишите ему «давай выпьем кофе» или «когда увидимся?», советует психолог Линда Кей.

Даже если вы действительно решили вызвать собеседника на серьёзный разговор, сообщить ему об этом лучше другими словами. Вы можете или сразу чётко написать, что хотите обсудить, или вообще не предупреждать о теме встречи. Во втором случае у вас будет возможность увидеть реакцию собеседника на ваши слова, отметила психолог.