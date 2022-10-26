Что такое штиблеты и почему они передают привет

Многие слышали выражение “Привет от старых штиблет”, но даже не задумывались о том, откуда оно появилось. На самом деле эта фраза появилась достаточно давно и делает отсылку к вашим предкам. О том, что значит это выражение, и что такое штиблеты — в материале “Рамблера”.

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Что значит это выражение

Выражение “Привет от старых штиблет” говорят человеку, который забыл о своих родственниках или близких друзьях. Передавать привет от них — делать напоминание о том, что они еще существуют в жизни человека.

Что такое штиблеты

Впервые штиблеты появились в XVIII веке. Сначала они были введены исключительно в русской армии, но потом получили распространение среди людей других профессий. Изначально штиблетами называли гамаши и носили их поверх сапог навыпуск, потом начали надевать под панталоны. Изготавливали их из кожи или сукна. Их рекомендовали носить с короткой обувью для того, чтобы штиблеты прикрывали носки. В те времена они считались нижним бельем, поэтому их никто не должен был видеть.

Позднее штиблетами начали называть ботинки, который также изготавливались из кожи и сукна. Чаще всего такое название использовалось в народе. Однако штиблетами называли не всю обувь, а только высокие сапоги с пуговицами сбоку — они напоминали классические штиблеты.

Почему штиблеты передают привет

В древности одежда была очень дорогой, особенно из кожи или сукна. Большинство обычных семей не могли себе ее позволить, а если какая-то хорошая вещь появлялась в семье, ее передавали из поколение в поколение. Таким образом, штиблеты могли передаваться до пра-пра-правнуков и далее.