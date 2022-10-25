Почему провалился план Сталина «Звезда»

Советская Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) неизменно ставила перед собой исключительно крупные задачи по разгрому противника. В этом трудно усмотреть что-то предосудительное. Те цели, которые не были достигнуты в ходе одной кампании, автоматически переносились на следующую. Но они всегда ориентировали советские вооружённые силы на то, чтобы разбить врага как можно скорее. Конечно, в постановке этих задач всякий раз сказывалась известная переоценка своих предыдущих успехов и недооценка сил противника.

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Общий план разгрома

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Так, после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941/42 г. Сталин решил, что 1942 год должен стать «годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли». Об этом он заявил в праздничной речи на 1 мая 1942 года. А через одиннадцать дней началось наступление советских войск под Харьковом. По плану, оно должно было привести к освобождению всей Украины, но обернулось крупным поражением и началом наступления немцев к Сталинграду и Кавказу.

После крупных успехов зимой 1942/43 г. в Ставке ВГК и Генштабе снова наблюдалась эйфория. 25 января Сталин отдал приказ, в котором отмечалось, что в результате успешного наступления советских войск оборона врага взломана на широком фронте. В ней возникло много пустующих участков, которые враг пытается прикрыть наспех созданными боевыми группами, а его резервы истощены.

Двумя днями ранее Сталин утвердил план операции «Звезда». В нём предписывалось силами Воронежского фронта овладеть Курском и Харьковом. Операция «Звезда» должна была стать звеном в серии операций, конечной целью которых ставилось освобождение всей советской Украины. Начало операции назначалось на 1 февраля.

Ещё 19 января был утверждён план операции «Скачок», которая должна была проводиться силами Юго-Западного и Южного фронтов. В ходе её предполагалось освобождение Донбасса. Юго-Западному фронту предстояло нанести удар подвижной группой в тыл немецкой группе армий «Дон», оборонявшей Донбасс. Причём подвижная группа должна была взять Мариуполь и прижать немцев к Азовскому морю уже на седьмой день операции. В случае успеха была бы окружена и разгромлена группировка, насчитывавшая 42 вражеские дивизии.

Генерал армии (тогда генерал-майор) Сергей Штеменко, работавший в Оперативном управлении Генштаба, в своих мемуарах 1968 года привёл карту, где были показаны направления развития последующих операций советских войск. В случае успеха на Украине и выхода к Днепру на участке Кременчуг—Запорожье, следовало нанести удар силами Центрального фронта из района Курска с глубоким выходом в тыл немецкой группе армий «Центр» на рубеж Гомель—Орша—Смоленск и разгромом её.

Карта «Замысел Ставки ВГК на развитие общего наступления советских войск. Февраль 1943» в томе 6 советской «Истории Второй мировой войны» (1977) показывает еще более далеко идущие планы по всем направлениям. Так, после состоявшегося в январе прорыва блокады Ленинграда предполагалось силами Северо-Западного фронта ликвидировать Демянский выступ противника, затем нанести глубокий удар в тыл группе армий «Север» навстречу войскам Ленинградского и Волховского фронтов в направлении Сольцы—Сиверский. К западу от Чудова должны были быть окружены главные силы 18-й немецкой армии. По окончании операции советские войска должны были выйти на линию Нарва—Псков.

На центральном направлении навстречу упомянутому удару Центрального фронта на Смоленск должны были наступать войска Калининского фронте. В результате немецкая группа армий «Центр» попадала в окружение в нескольких «котлах»: у Ржева и Вязьмы, к западу и к востоку от Брянска.

Успешное осуществление всех этих планов предполагало в течение февраля-марта 1943 г. уничтожение большинства опытных дивизий вермахта на Восточном фронте. В этом случае создавалась благоприятная обстановка для дальнейшего безостановочного наступления Красной Армии. Война могла закончиться победой СССР если ещё не в 1943, то, самое позднее, в 1944 году.

Что произошло на деле

Через неделю после начала операции «Звезда» был взят Курск. Тогда же Ставка поставила войскам Воронежского и Юго-Западного фронтов задачу: не допустить отхода немецких войск за Днепр, энергично преследовать их и уничтожить. Поведение немцев Ставка расценивала как попытку спастись за водной преградой Днепра. Она ещё больше укрепилась в такой оценке после взятия Харькова 15 февраля.

Между тем, 12 февраля 1943 года гитлеровское командование объединило свои войска на южном крыле (группы армий «Дон», «Б» и несколько оперативных групп) в группу армий «Юг». Во главе её был поставлен опытный генерал-полковник Эрих фон Манштейн. Манштейну удалось настоять перед Гитлером на смелом плане контрнаступления. Ради него Манштейн счёл возможным оставить Луганск (8 февраля) и Ростов (14 февраля). Высвободившиеся в результате сокращения линии фронта силы перебрасывались в ударные «кулаки». Туда же направлялись свежие дивизии из Западной Европы. Таким образом, наблюдавшийся советским командованием манёвр войск противника был не отступлением за Днепр, а его перегруппировкой с целью решительного контрнаступления и перехвата стратегической инициативы.

Советское командование полностью прозевало сосредоточение ударных группировок немецких войск. Начавшееся 19 февраля контрнаступление противника оказалось совершенно неожиданным. Более того, возникшая угроза даже не сразу была оценена. Ещё 21 февраля 6-й армии Юго-Западного фронта была поставлена задача срочно захватить переправы через Днепр у Запорожья. В это же время 2-й танковый корпус СС уже выходил 6-й армии в тыл, а 22 февраля он соединился у Павлограда с наступавшим навстречу 48-м танковым корпусом. 6-я советская армия оказалась в окружении.

С опозданием советское командование поняло, что произошло. Однако приказ на повсеместный переход к обороне был дан войскам Юго-Западного и Воронежского фронтов только 3 марта. К этому времени уже вновь создалась угроза Харькову. Несмотря на отчаянные усилия советского командования и героическую оборону войск, крупнейший промышленный центр Украины снова был занят немцами 14 марта 1943 года.

Со своей стороны, германское командование также не добилось всех поставленных целей. После взятия Харькова оно намеревалось отрезать советские войска в районе Курска. В случае успеха немцев в окружение попадало шесть общевойсковых армий, и это был бы более чем полновесный реванш за Сталинград. Но 26 марта немецкое контрнаступление было остановлено к северу от Белгорода.