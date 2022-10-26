Путешественник во времени сделал предсказание на 2023 год

Мужчина, который представляется как путешественник во времени, опубликовал ролик в TikTok с предсказаниями на 2023 год. На видео обратили внимание журналисты из The Sun.

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Путешественник заявил о том, что Нидерланды ждут крупные происшествия. Так, уже 4 января будет найден бункер со следами древних цивилизаций, и это изменит представление о людях, живших до нас. Однако на этом ничего не закончится.

28 апреля 2023 года, по словам путешественника во времени, Амстердам будет уничтожен. На гордо упадет метеорит, который все разрушит.