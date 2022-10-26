Путешественник во времени сделал предсказание на 2023 год

Мужчина, который представляется как путешественник во времени, опубликовал ролик в TikTok с предсказаниями на 2023 год. На видео обратили внимание журналисты из The Sun.
Путешественник заявил о том, что Нидерланды ждут крупные происшествия. Так, уже 4 января будет найден бункер со следами древних цивилизаций, и это изменит представление о людях, живших до нас. Однако на этом ничего не закончится.
28 апреля 2023 года, по словам путешественника во времени, Амстердам будет уничтожен. На гордо упадет метеорит, который все разрушит.
Не все пользователи TikTok поверили мужчине. Были комментаторы, которые заявили, что примут его слова к сведению. Однако большая часть людей не поверили ему.
Ранее сообщалось, что предсказал афонский монах России и США.