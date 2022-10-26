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1 час назад

Британка отметила дни рождения своих восьми бультерьеров вечеринкой в кафе

Газета.Ru

Жительница Великобритании устраивает вечеринки по случаю дня рождения своих восьми собак и берет их с собой на обед в кафе. Об этом сообщает Mirror.

Британка отметила дни рождения своих восьми бультерьеров в кафе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В доме 27-летней Бетани Стокоу живут восемь стаффордширских бультерьеров. Женщина просто обожает своих питомцев и старается во всем им угождать. В частности, Бетани снимает кафе и устраивает вечеринки в честь дня рождения своих собак, а также водит всю стаю с собой в Starbucks и McDonald's, когда планирует перекусить вне дома.

«Каждая собачка получает напиток и чизбургер, так что все бывают очень довольны. А дни рождения малышей мы стараемся отмечать стильно: снимаем кафе или специальную площадку для собак, а всем животным надеваем праздничные аксессуары. И обязательно приглашаем «друзей», чтобы собачки могли вдоволь поиграть», — рассказала хозяйка.

Бетани Стокоу добавила, что некоторые люди пишут ей негативные комментарии, так как считают стаффордширских бультерьеров злобными и агрессивными. По ее словам, это не более, чем стереотип, который совсем не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что на особняк 87-летней актрисы Джуди Денч напали мыши.

Истории,Джуди Денч,Starbucks,
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