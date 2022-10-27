«Сошел с ума и хочет меня убить»

Тем, кто находится в отношениях, знакомо чувство предвкушения совместного путешествия с возлюбленным. В совместных поездках одни планируют нежиться на белоснежном песке рядом с теплым морем, другие отправляются в горы наслаждаться природой и чистым воздухом. Кто-то колесит в автобусах по экскурсиям, а некоторые даже отваживаются на жизнь в доме на колесах. Так или иначе, все они мечтают вырваться из рутины, получить исключительно положительные эмоции и увидеть новые места вместе с близким человеком. Однако многие не подозревают, что заветное путешествие может оказаться последним в их жизни. О том, в каких случаях романтическая поездка может закончиться трагедией и как избежать самого плачевного исхода, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Иллюзия обмана

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Современный мир возвел в культ романтические путешествия для двоих. Социальные сети пестрят фотографиями пар, которые целуются на фоне индонезийских водопадов, в обнимку встречают закат на мысе Кабо де Рока и кормят друг друга круассанами возле Эйфелевой башни.

Маркетологи ненавязчиво намекают на то, что поездка обязательно должна быть совместной — в рекламах отелей нередко встречается формулировка perfect for two («идеально для двоих»), на роликах про Мальдивы по пляжу обязательно, держась за руки, бегут двое, да и номера в большинстве отелей обустроены именно для парных путешествий.

Так у многих туристов формируется в сознании идеальная картинка совместного отпуска и подсознательно они стремятся ей соответствовать.

Даже в тех случаях, когда партнер кажется не очень надежным или у пары возникают постоянные склоки, вместо того, чтобы пойти к психологу, они решают отвлечься от бытовых проблем небольшой поездкой. Однако это далеко не всегда хорошее решение.

В октябре 2022 года Великобританию потрясла история убийства, которое произошло во время отпуска в Перу. Испанка Карла Ксиомара Селайя Годой мечтала отправиться в латиноамериканскую страну, чтобы познакомиться с родственниками 46-летнего бойфренда Хорхе Альфредо Минайя Гарая. Пара работала в одной британской компании в Лондоне и около года жила вместе.

Оставив со своими родителями восьмилетнюю дочь, 36-летняя Карла полетела в отпуск с возлюбленным. Она заваливала семью снимками популярных туристических мест в стране, рассказывая, что уже посетила Мачу-Пикчу и обошла все известные достопримечательности Лимы. 22 сентября она позвонила матери и сообщила радостную новость: вместе с Хорхе они в такси едут навестить его бабушку, которая живет на севере перуанской столицы, а на следующий день улетают в Испанию.

Как выяснилось позже, с бабушкой Карла так и не познакомилась: возлюбленный убил ее и, положив тело в большой синий пакет, закопал неподалеку от бабушкиного дома. О том, что с Карлой случилась беда, Хорхе сам рассказал ее брату Эрику. Он отправил голосовое сообщение, в котором признался в убийстве и объяснил, где закопал останки. На их извлечение полиции потребовалось около десяти часов. К тому времени перуанец успел скрыться.

Его бабушка подтвердила, что внук действительно гостил у нее, а после уехал, не сказав куда. По данным следствиям, он бежал в Чили, а позже улетел в Лондон, где вывез из их с Карлой дома все личные вещи. Преступника удалось задержать только 16 октября в Кенте.

Он рассказал полиции, что «действовал в рамках самообороны». По его версии, они с Карлой начали ссориться на бытовой почве, после чего она достала острый нож и начала угрожать ему. В ответ он ударил ее, и девушка, потеряв сознание, упала. Следствие при этом утверждает, что Карлу задушили, однако обвинение Хорхе пока не предъявлено, расследование еще продолжается.

Увидел голую женщину и назвал лесбиянкой

Подобные истории случаются хоть и нечасто, но каждый раз становятся очень резонансными. Людям трудно поверить в то, что за красивой оберткой и счастливыми фотографиями могут скрываться абьюз, ссоры и даже насилие. Однако порой девушки влюбляются в тиранов, которые раскрываются еще до поездки. Поэтому психолог Ирина Бадмаева рекомендует присмотреться к человеку, с которым предстоит ехать в отпуск, прежде чем планировать путешествие.

Некоторые абьюзеры сдерживаются до путешествия, а потом показывают себя во всей красе. Хотя тревожные знаки можно заметить еще до этого: мужчина стремится контролировать возлюбленную, критикует ее или пытается пристыдить, унизить, старается изолировать ее от друзей или родственников, сильно ревнует, внушает ей неуверенность в себе, — Ирина Бадмаева, психолог.

Похожий случай произошел с 19-летней девушкой из небольшого городка Верон в штате Британская Колумбия. «Вскоре я отправлюсь в путешествие мечты вместе с Джеком, он живет в британском городе Челмсфорд, графство Эссекс», — радостно делилась своими планами с подругами Эшли Уодсворт.

Молодые люди познакомились за семь лет до этого в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и все это время активно общались онлайн. Влюбленная девушка мечтала провести отпуск со второй половинкой, а впоследствии переехать к нему — жизнь в родном городе ей наскучила.

Будучи набожной мормонкой, Эшли никогда не покидала пределов родины, родители даже пытались отговорить ее от поездки, однако тщетно — билеты уже были куплены, а путешествие распланировано до мелочей. Вскоре отец и мать поняли, что переживали напрасно: их любимая дочь активно делилась с родителями совместными фотографиями из путешествия с женихом Джеком Сепплом.

Позже девушка поселилась в доме Джека. По словам соседей, вначале пара жила тихо и мирно, однако 1 февраля 2022 года они услышали истошные крики и через некоторое время увидели на своем крыльце перепуганную Эшли, отчаянно барабанившую в их дверь. «Он сошел с ума и хочет меня убить», — повторяла она.

Девушка утверждала, что Джек увидел, как она рассматривает фотографии голой женщины в своем телефоне, и рассвирепел. Называя Эшли лесбиянкой, он начал избивать ее и кидать в стену котенка, которого они завели накануне. А узнав, что она хочет как можно скорее вернуться в Канаду, британец пригрозил ей расправой.

Вместо того чтобы обратиться в полицию, соседи отправились к Джеку. Он извинился при них перед Эшли и пообещал впредь не обижать любимую девушку. Это был последний раз, когда канадку видели живой

Перед смертью Эшли успела написать несколько сообщений друзьям, проживавшим неподалеку, и попросить о помощи. Они сразу же приехали к дому Джека в Челмсфорд и вызвали полицию.

Картина, представшая перед ними, шокировала даже видавших жесточайшие сцены стражей порядка. Исполосованное тело Эшли лежало на залитой кровью кровати. Рядом с ним спокойно лежал Джек и общался с сестрой по FaceTime.

Сеппл сразу признался в убийстве девушки. При задержании он заявил полицейским, что он психопат, что ударил возлюбленную ножом, а потом задушил. На теле девушки обнаружили около 90 ранений — большинство из них было нанесено в область груди, также были изрезаны запястья. За жестокое убийство Эшли Джеку дали пожизненный срок.

«Загорай и влюбляйся!»

Случается и так, что судьбоносное знакомство происходит во время самого путешествия. В отпуске люди испытывают такое количество положительных эмоций, что порой теряют бдительность и готовы пуститься в любые приключения, руководствуясь принципом «живем один раз». Так случилось и с 24-летней британкой Сарой Гроувс.

«Бросай работу, покупай билет, загорай, влюбляйся, никогда не возвращайся», — написала она в своем микроблоге перед долгожданной поездкой в Индию. Дочь успешного предпринимателя обожала все, что связано с южноазиатской страной, поэтому с радостью собрала рюкзак и отправилась в путешествие своей мечты. Все из того, что она пожелала себе перед поездкой, сбылось.

Вначале девушка колесила по крупным городам Индии, потом решила остановиться в штате Гоа, где познакомилась с красивым брюнетом Сами Шода. Молодые люди влюбились друг в друга и продолжили путешествовать вместе. Когда индиец предложил девушке отправиться на север, в Кашмир, чтобы познакомить ее со своей семьей, она с радостью согласилась.

Родители и братья Сами радушно встретили британку и предложили ей остановиться у них, но она предпочла снять комнату в плавучем доме по соседству. В три часа ночи мать Сами проснулась от душераздирающего крика о помощи, доносившегося из комнаты Сары. Прибежав туда, они увидели тело девушки в луже крови. В руках она сжимала телефон.

По словам прибывших на место убийства полицейских, британке нанесли 46 ударов ножом, при этом Сара отчаянно сопротивлялась нападавшему и пыталась вызвать помощь. Внимание следователей сразу привлекли ботинки другого постояльца плавучего дома — голландца Ричарда де Вита, который исчез сразу после трагедии

Мужчину, объявленного в розыск, обнаружили в 72 километрах от места, где было найдено тело девушки. На голландском туристе не было обуви. Впоследствии он сознался в убийстве, однако детали случившегося раскрыть отказался. «В меня будто вселился дьявол», — только и сказал он. Но позже мужчина отказался от своих слов, заявив, что его подставили.

Семья Сары считает, что к ее убийству могли быть причастны другие люди. По их словам, слишком много нестыковок в показаниях родственников Сами, к тому же подозрительно то, что полицию они вызвали спустя час после обнаружения ее тела. Родители Сары опасаются, что так и не смогут узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью.

Уже состоялось 225 судебных заседаний по делу об убийстве Сары, однако пока обвинение так и не было вынесено: расследования в Кашмире обычно тянутся годами, к тому же в случае с Сарой не хватает показаний свидетелей. Семья Гроувс расследует это дело уже больше девяти лет.

«Разобраться нужно еще до отпуска»

Психолог Ирина Бадмаева считает, что разногласия в отпуске могут возникнуть у любой пары. По ее словам, конфликты вспыхивают и между родственниками, которые вынуждены жить в тесном помещении, будь то дом на колесах или номер в отеле.

Теснота, шум, отсутствие личного пространства — испытание для многих людей. И тогда застарелые обиды, копившиеся годами, могут вылиться в новые конфликты. Причины могут быть разные: отпуск, о котором долго фантазировали, не оправдал ожиданий, люди не могут договориться, как проводить время вместе, у них разные интересы, — Ирина Бадмаева, психолог.

Психолог добавила, что можно спланировать отдых и без вреда для отношений. Для этого необходимо заранее обсудить ожидания от совместного отдыха и то, как отпускники собираются распоряжаться свободным временем.

«И, конечно, банально выстраивать общение на основе уважения друг к другу. Но самое главное — еще до отпуска разобраться, будет ли человек вести себя токсично и идти на конфликт или поможет хорошо отдохнуть и набраться сил», — заключила эксперт.

С этой точкой зрения согласен психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Самое очевидное — договориться с человеком еще до отпуска. Например, один пообещает во время отдыха не делать замечаний, а другой — поехать куда-нибудь, купить что-то — в общем, предложить то, что было бы выгодно второй стороне. Порой члены семьи просто спрашивают о чем-то или подсказывают, но это воспринимается как претензия или упрек. И хотя изначально в слова не вкладывается такой смысл, это может вылиться в конфликт, — Павел Жавнеров, психолог по тревожным расстройствам.

Во избежание проблем на отдыхе психолог также порекомендовал определить главного на период совместного отдыха.