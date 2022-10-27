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2 часа назад

Что нельзя делать 27 октября

Мира Маркина

Православные 27 октября чтят память преподобной Параскевы Сербской. В народе ее прозвали Грязникой, потому что в это время часто льют дожди и повсюду слякоть. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 27 октября
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки верили, что в день Параскевы Грязники не стоит стирать вещи и прясть. Считается, что тогда человека перестанут оберегать высшие силы, а все, что он делает руками, в будущем не будет получаться.

Плохой приметой на Руси считали отправляться в дальнюю дорогу 27 октября. Поверья гласят, что тогда путь будет тяжелым, и человека ждут внезапные проблемы.

Еще один запрет касается начатия новых дел. Большие и значимые проекты лучше отложить на другой день. Если игнорировать это, дела пойдут сложно, реализации задуманного будет мешать много неожиданных обстоятельств.

Отдельные запреты касаются беременных женщин. Например, если вы в положении, плохой приметой считается стричься в этот день. А окружающим нужно быть особо внимательными к желаниям беременных, иначе их ждут проблемы со здоровьем.

Не стрит на Параскеву Грязнику много смеяться: это приведет к горьким слезам из-за долгов. Незамужним девушкам, не состоящим в отношениях, лучше не сидеть дома в одиночестве, иначе они столкнутся с проблемами в личной жизни.

Погодные приметы гласят, что, если 27 октября на улице много грязи, зиму ждать стоит через месяц.

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