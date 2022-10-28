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2 часа назад

Что нельзя делать 28 октября

Мира Маркина

Православная церковь 28 октября чтит память святых Лукиана и Евфимия. В народе эту дату называют днем Евфимия Осеннего. Что нельзя сегодня делать, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 28 октября
Фото: pxhere.compxhere.com

Наши предки верили, что 28 октября - не лучший день для того, чтобы стирать и гладить белье. Приметы гласят, что, если женщина ослушается и займется этими домашними делами, она привлечет в дом серьезные болезни, а себе может значительно сократить жизненные годы.

Еще один запрет в день Ефимия Осеннего касается ремонта. Заниматься им сегодня не стоит. Согласно приметам, это может привести к травме и к разрушению того, что было построено и отремонтировано.

Какие плохие приметы может объяснить наука

На Руси также верили, что 28 октября нельзя ругаться матом. Считалось особенно важным следить за тем, что человек говорит. Речь должна быть без матерных слов, а мысли только чистыми и добрыми. Иначе будут ждать неприятности.

Плохая примета 28 октября - лениться. Согласно поверьям, в этот день лучше заняться полезными делами и выполнить, как минимум, три самых важных. Невыполнение чревато проблемами в жизни.

Погодные приметы говорят, что, если небо чистое, без облаков, а луна в кругах, скоро ударит сильный мороз. А если на рассвете над солнцем появится облако, это сигнализирует о предстоящих ненастьях.

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