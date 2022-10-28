Что нельзя делать 28 октября

Православная церковь 28 октября чтит память святых Лукиана и Евфимия. В народе эту дату называют днем Евфимия Осеннего. Что нельзя сегодня делать, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что 28 октября - не лучший день для того, чтобы стирать и гладить белье. Приметы гласят, что, если женщина ослушается и займется этими домашними делами, она привлечет в дом серьезные болезни, а себе может значительно сократить жизненные годы.

Еще один запрет в день Ефимия Осеннего касается ремонта. Заниматься им сегодня не стоит. Согласно приметам, это может привести к травме и к разрушению того, что было построено и отремонтировано.

На Руси также верили, что 28 октября нельзя ругаться матом. Считалось особенно важным следить за тем, что человек говорит. Речь должна быть без матерных слов, а мысли только чистыми и добрыми. Иначе будут ждать неприятности.

Плохая примета 28 октября - лениться. Согласно поверьям, в этот день лучше заняться полезными делами и выполнить, как минимум, три самых важных. Невыполнение чревато проблемами в жизни.