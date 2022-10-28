Анализ зубов раскрыл рацион женщины железного века

В изотопном центре Британской геологической службы исследователи из Йоркского университета провели исследование зубов пожилой женщины с младенчества до самой смерти. Причем эта женщина жила две тысячи лет назад, и это помогло многое узнать об образе жизни людей железного века.

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Ученых удивил тот факт, что в ее рационе была рыба, хотя, казалось бы, это не удивительно для жителей Британских островов, которые жили недалеко от моря. Но по имеющимся у специалистов данным, люди в Британии, как правило, не ели ее на протяжении тысячелетий между началом земледелия и средневековым периодом.

Нижняя челюсть женщины была найдена в поселении железного века на Оркнейских островах. Ученые назвали эту женщину “Старшей” из-за ее возраста, который, по их оценкам, составлял 50 лет. Ее челюсть была помещена в ритуальное хранилище внутри сосуда из китового уса вместе с тремя новорожденными ягнятами.

“Изотопный анализ челюстной кости этой женщины ранее показал наличие признаков потребления морского белка. Неясно, была ли рыба регулярной частью ее рациона или просто необходимостью в последние годы жизни. У нее осталось всего три зуба, которые были особенно стерты и больны, но одного зуба нам хватило, чтобы провести анализ и вернуться в прошлое, начиная с ее младенческого возраста около трех лет и заканчивая ранней взрослой жизнью, чтобы лучше понять ее рацион на разных этапах жизни”, – говорят исследователи.