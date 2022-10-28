Как советская подлодка К-314 протаранила авианосец США

Военная история знает немало случаев, когда летчики ради уничтожения врага шли на таран, но чтобы подобный инцидент произошел с подводной лодкой - это нонсенс. Тем не менее, в хронологии холодной войны присутствует случай, когда советская атомная подводная лодка, врезавшись в американский авианосец, чуть было не пустила его ко дну.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Удар винтом

Видео дня

Произошла эта невероятная история в конце марта 1984 года в Японском море неподалеку от Корейского полуострова. Как известно, во время конфликта Южной Кореи с КНДР наша страна поддерживала северокорейский режим, тогда как США оказывали военную помощь Южной Кореи. Соответственно военные обеих держав вели скрытое наблюдение друг за другом. По практике тех лет, едва у берегов Корейского полуострова появилась авианосная ударная группа ВМС США с флагманским авианосцем Kitty Hawk во главе, контролировать их передвижение отправилась советская атомная подводная лодка К-314 и большой противолодочный корабль «Владивосток». Подводной лодкой командовал капитан 1-го ранга Евсеенко, а общее руководство операцией слежения за семью кораблями американцев и авианосцем обеспечивал командир дивизии капитан 1-го ранга Белоусов. Спустя неделю после выхода в море советские моряки догнали корабли ВМС США. Согласно инструкции подводная лодка установила гидроакустический контакт с американцами. На протяжении двух суток советские подводники неопознанные вели авианосную ударную группу американцев, но затем гидроакустический контакт неожиданно прервался. Возобновили поиск.

Наконец 21 марта в 23-00 подводники сквозь гидроакустические приборы услышали характерный шум. Но определить классификацию засеченного акустиками судна моряки не смогли. Чтобы прояснить ситуацию командир подводной лодки принял решение всплыть под перископ. Однако, едва лодка поднялась к поверхности моря и подняла перископ, подводники были поражены, увидев огромное количество огней вокруг себя. Было ясно: они случайно оказались в центре американской авианосной ударной группы. В следующее мгновение К-314 сотряс жуткий удар, потом еще один. Опасаясь взрыва, капитан перевел подводную лодку на дизельный ход и не спеша направился в сторону родного берега.

Разбор «полетов»