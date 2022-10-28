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3 часа назад

Самая одинокая горилла в мире провела 33 года в клетке в торговом центре

Мира Маркина

Гориллу, которая 33 года провела в клетке на седьмом этаже торгового центра в Бангкоке, назвали самой одинокой в мире. Об этом сообщило издание Oddity Central.

Названа самая одинокая горилла в мире
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По данным портала, владельцы гипермаркета игнорировали просьбы зоозащитников отпустить животное, утверждая, что горилла стала «талисманом» для посетителей.

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Министр окружающей среды Таиланда призвал поискать для животного более подходящее место. Однако обязать владельца ТЦ это сделать законодательство бессильно, так как горилла считается частной собственностью.

Волонтеры пытались выкупить животное, но владелец ТЦ назвал слишком большую цену — 800 тысяч долларов. Хозяин гориллы утверждает, что она счастлива жить в ТЦ и что сотрудники центра лучше знают о состоянии животного, чем посетители.

Ранее крокодил напал на дрессировщика в зоопарке.

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