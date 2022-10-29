Берия: какой последний секретный документ он подписал перед арестом

Лаврентий Берия был взят под стражу 26 июня 1953 года. Видимо, арест был для Лаврентия Павловича относительно неожиданным. Дело в том, что в этот день он подписал некоторые документы. Впрочем, возможно, они стали не последними бумагами, на которых он оставил свою подпись.
Лаврентий Павлович Берия, если верить официальной версии, был расстрелян 23 декабря 1953 года. Бывшего министра внутренних дел казнили, согласно все той же официальной версии, в соответствии с приговором Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР во главе с маршалом Иваном Коневым. Выпустил пулю в Берию, который был обвинен в том числе в антисоветской деятельности, генерал Павел Батицкий. Произошло это прямо в бункере штаба Московского военного округа, где содержался Берия.
Таким образом, следствие по делу Лаврентия Берии длилось без малого около 7 месяцев, так как под стражу он был взят 26 июня 1953 года, причем прямо во время заседания Президиума ЦК КПСС. За несколько дней до этого Лаврентия Павловича под благовидным предлогом отправили в рабочую командировку в Германию. Пока Берия был в отъезде, заговор против него окончательно оформился. Так что арест министра был тщательно подготовлен, поэтому, скорее всего, застал того врасплох.
Неудивительно, что закончить дела Лаврентий Берия попросту не успел. Так, в издании «Атомный проект СССР: документы и материалы» под общей редакцией Л. Д. Рябева указано, что последним официально зарегистрированным документом, который подписал Берия в день ареста, являлось Распоряжение Совета Министров СССР № 8532-pc о проектном задании на строительство завода «СУ-3» комбината № 813, включая реконструкцию цехов и культурно-бытовое строительство.
А вот дата подписания другого документа так и осталась неизвестной. Чаще всего историки, датируя его, помечают: «не позднее 26 июня 1953 года». Это Постановление Совета Министров СССР «О задачах и программе испытаний на полигоне № 2», на котором стоял гриф «совершенно секретно» и которое не было зарегистрировано, несмотря на имевшуюся на нем подпись Лаврентия Берии. Чуть позже, 11 июля того же года, Постановление вышло в свет, но было подписано уже Георгием Маленковым.
Впрочем, есть и более поздние архивные материалы, которые также подписал Лаврентий Берия. По крайней мере, журналист Рафаэль Гругман, автор книги «Советский квадрат: Сталин-Хрущев-Берия-Горбачев», не сомневается в том, что Берия писал из заключения письма. По мнению Гругмана, последнее письмо было написано Лаврентием Павловичем 2 июля 1953 года. Именно поэтому Гругман, а также другие исследователи полагают, что Берия был убит не 23 декабря, а во второй или третий день июля.
Кроме того, должны были сохраниться и протоколы допросов экс-министра. Сын Лаврентия Павловича, Серго, в своих мемуарах вспоминал, как, находясь под следствием, требовал показать ему подлинники этих протоколов. «Я знал, что любой обвиняемый обязан подписать каждую страницу протокола» — рассказывал Берия-младший. Но ни одного документа Серго Лаврентьевич так и не увидел. Мало того, он считал, что в протоколах допросов, которые приводят современные историки, подпись его отца подделана.