Берия: какой последний секретный документ он подписал перед арестом

Лаврентий Берия был взят под стражу 26 июня 1953 года. Видимо, арест был для Лаврентия Павловича относительно неожиданным. Дело в том, что в этот день он подписал некоторые документы. Впрочем, возможно, они стали не последними бумагами, на которых он оставил свою подпись.

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Арестован и расстрелян

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Лаврентий Павлович Берия, если верить официальной версии, был расстрелян 23 декабря 1953 года. Бывшего министра внутренних дел казнили, согласно все той же официальной версии, в соответствии с приговором Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР во главе с маршалом Иваном Коневым. Выпустил пулю в Берию, который был обвинен в том числе в антисоветской деятельности, генерал Павел Батицкий. Произошло это прямо в бункере штаба Московского военного округа, где содержался Берия.

Таким образом, следствие по делу Лаврентия Берии длилось без малого около 7 месяцев, так как под стражу он был взят 26 июня 1953 года, причем прямо во время заседания Президиума ЦК КПСС. За несколько дней до этого Лаврентия Павловича под благовидным предлогом отправили в рабочую командировку в Германию. Пока Берия был в отъезде, заговор против него окончательно оформился. Так что арест министра был тщательно подготовлен, поэтому, скорее всего, застал того врасплох.

Последние документы

Неудивительно, что закончить дела Лаврентий Берия попросту не успел. Так, в издании «Атомный проект СССР: документы и материалы» под общей редакцией Л. Д. Рябева указано, что последним официально зарегистрированным документом, который подписал Берия в день ареста, являлось Распоряжение Совета Министров СССР № 8532-pc о проектном задании на строительство завода «СУ-3» комбината № 813, включая реконструкцию цехов и культурно-бытовое строительство.

А вот дата подписания другого документа так и осталась неизвестной. Чаще всего историки, датируя его, помечают: «не позднее 26 июня 1953 года». Это Постановление Совета Министров СССР «О задачах и программе испытаний на полигоне № 2», на котором стоял гриф «совершенно секретно» и которое не было зарегистрировано, несмотря на имевшуюся на нем подпись Лаврентия Берии. Чуть позже, 11 июля того же года, Постановление вышло в свет, но было подписано уже Георгием Маленковым.

Письма и протоколы допросов

Впрочем, есть и более поздние архивные материалы, которые также подписал Лаврентий Берия. По крайней мере, журналист Рафаэль Гругман, автор книги «Советский квадрат: Сталин-Хрущев-Берия-Горбачев», не сомневается в том, что Берия писал из заключения письма. По мнению Гругмана, последнее письмо было написано Лаврентием Павловичем 2 июля 1953 года. Именно поэтому Гругман, а также другие исследователи полагают, что Берия был убит не 23 декабря, а во второй или третий день июля.