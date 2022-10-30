Экосеминар в Туркменистане номинируется в Книгу рекордов Гиннесса

«Мы со своей командой сделали фото и видеосъемку, как сегодня сажали саженцы виноградников, и теперь передадим все эти материалы в организацию Всемирных рекордов, после чего уже будет решаться вопрос о том, войдет ли это мероприятие в Книгу рекордов Гиннесса», – сказал советник по организации Всемирных рекордов Айдын Туркгуджи.