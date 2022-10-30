Масштабный тематический экосеминар в Туркменистане номинируется в Книгу рекордов Гиннесса. Слушатели семинара высадили 500 саженцев винограда. Форум в Ахалском велаяте стал самым масштабным подобным мероприятием под открытым небом. Он объединил свыше 500 специалистов-аграриев. Одна из тем семинара – влияние плодовых садов и виноградников на экологическую обстановку.
«Мы со своей командой сделали фото и видеосъемку, как сегодня сажали саженцы виноградников, и теперь передадим все эти материалы в организацию Всемирных рекордов, после чего уже будет решаться вопрос о том, войдет ли это мероприятие в Книгу рекордов Гиннесса», – сказал советник по организации Всемирных рекордов Айдын Туркгуджи.
В Ахалском велаяте расположена большая часть виноградников Туркменистана, где выращиваются различные сорта. Это позволяет не только наполнять внутренний рынок фруктами и увеличивать экспорт винограда, но и содействует обеспечению экологического баланса в регионе.