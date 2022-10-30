Что строго запрещено делать 30 октября

Православная церковь в этот день почитает память пророка Ветхого Завета Осию. Он родился в XI веке до н.э. и посвятил свою жизнь борьбе с язычеством. Пророчества Осии включены в число книг Священного Писания.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

На Руси этот день прозвали Осия Колесник, поскольку в конце месяца наши предки занимались починкой телег с колесами и ставили на хранение до весны.

30 октября в старину старались соблюдать некоторые запреты, чтобы защититься от несчастий. Считалось, что в этот день нельзя брать в долг. Люди верили, что если пользоваться чужими деньгами в день Осии, то можно обречь себя на бедность в будущем.

Запрещалось мыться в бане. Считалось, что это не прибавит здоровья, а наоборот, приведет к простуде и болезням.

Этот день считается неблагоприятным для новых дел. Они, словно по ободу колеса, будут ходить по кругу и не принесут ожидаемого результата. Лучше посвятить день обдумыванию планов и четко сформулировать для себя цели, тогда можно рассчитывать на успех.