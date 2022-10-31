Луков день: что нельзя делать 31 октября

31 октября православные верующие отмечают Луков день. Лука считается первым в истории иконописцем. Кроме того, его почитают как автора одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. Подробнее о том, что нельзя делать в Луков день и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать

В этот день нельзя поздно ложиться спать. В противном случае, нечистая сила всю ночь будет будить, пугать и выматывать человека.

Не давайте 31 октября соль из своего дома – вместе с ней рискуете отдать семейное счастье.

В Луков день запрещается переедать и объедаться деликатесами. Это может привести к голодным временам.

Кроме того, не рекомендуется заводить новые знакомства, поскольку они не приведут ни к чему хорошему.

Не берите в долг, а также не пускайте в дом чужих кошек. Вместе с ними может проникнуть нечистая сила.

Приметы

Яркая луна сулит ясную погоду, бледная луна, напротив, предвещает осадки.

Если появились комары, зима будет теплой.

Щука плеснула хвостом в водоеме – грядет несчастье. Если рыбаку первым попался ерш, это к плохому улову.

В дом явился незнакомец – к беде. Скотина зубами скрипит – к суровой зиме.