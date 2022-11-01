Как в прессе впервые показали обнаженную женскую грудь

Эротические печатные издания обрели популярность в XX столетии. Но первый снимок полуобнаженной женщины появился задолго до этого и сразу стал предметом широкой дискуссии. Чем смутила обложка читателей популярного журнала, расскажет “Рамблер”.
1 ноября 1896 года в печать вышел очередной номер National Geographic. И очень скоро в редакцию журнала стали обращаться возмущенные читатели. Вскрывая письмо за письмом, главный редактор то бледнел, то покрывался красными пятнами. Купившие новый номер американцы горячо осуждали обложку выпуска.
А на ней оказалась фотография представителей южноафриканского племени зулу. В традиционных нарядах. То есть, полуголых.
Первые эротические печатные издания появились еще в 1880 году, во Франции. Но журналисты National Geographic, вероятно, хотели показать, что нагота — это не всегда эротика. Например, если смотреть на нее с антропологической точки зрения. Кстати, изображенные на снимке мужчина и женщина были запечатлены в день бракосочетания.
Но читатели издания не оценили намерение редакции показывать коренные народы такими, какие они есть, в том числе в обнаженном виде. Дискуссия об изображении наготы в прессе продолжается до сих пор.