Как в прессе впервые показали обнаженную женскую грудь

Эротические печатные издания обрели популярность в XX столетии. Но первый снимок полуобнаженной женщины появился задолго до этого и сразу стал предметом широкой дискуссии. Чем смутила обложка читателей популярного журнала, расскажет “Рамблер”.

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1 ноября 1896 года в печать вышел очередной номер National Geographic. И очень скоро в редакцию журнала стали обращаться возмущенные читатели. Вскрывая письмо за письмом, главный редактор то бледнел, то покрывался красными пятнами. Купившие новый номер американцы горячо осуждали обложку выпуска.

А на ней оказалась фотография представителей южноафриканского племени зулу. В традиционных нарядах. То есть, полуголых.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY IMAGE COLLECTION

Первые эротические печатные издания появились еще в 1880 году, во Франции. Но журналисты National Geographic, вероятно, хотели показать, что нагота — это не всегда эротика. Например, если смотреть на нее с антропологической точки зрения. Кстати, изображенные на снимке мужчина и женщина были запечатлены в день бракосочетания.