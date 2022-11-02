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4 часа назад

Артемьев день: что нельзя делать 2 ноября

Мира Маркина

2 ноября православные верующие чтят память Артемия Веркольского, на Руси этот день именовали Артемьевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 2 ноября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Артемьев день: что нельзя делать 2 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать

Артемьев день неблагоприятен для свадеб. Если пожениться 2 ноября, скорее всего союз будет некрепким. Застолье и шумную вечеринку в этот день также не стоит устраивать. На Руси считалось, что смех и громкая музыка могут разозлить нечистую силу, и всех участников веселья будут преследовать беды и болезни.

В Артемьев день лучше избегать ссор, не конфликтовать и не повышать голос, особенно на близких людей. В противном случае, даже мелкая ссора может затянуться надолго.

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2 ноября нельзя смотреть на летящих в небе птиц. Это может привести к нищете и голоду.

Кроме того, сегодня стоит отказаться от стирки постельного белья, а также выбивания ковров и подушек. Если ослушаться совета, можно вытряхнуть счастье из личной жизни.

Приметы

Если на ветвях деревьев много инея – грядущий год будет скуп на урожай.

Если лиственница уже сбросила все иголки, ожидайте скорого снега.

Снег падает на сухую землю – скоро придет тепло.

Если в Артемьев день галки устраивают птичий "базар", погода в ближайшие дни будет комфортной.

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