Убийство Пазолини — главная криминальная загадка Италии

2 ноября 1975 года случилось убийство, которое до сих пор будоражит кровь итальянцев. На пляже в городе Остия, расположенном недалеко от Рима, было найдено тело известного итальянского писателя Пьера Паоло Пазолини. Подробности убийства и расследования — в материале “Рамблера”.

Кем был Паоло Пазолини

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Пазолини был творческим человеком, его талант начал проявляться с самого детства. Уже в семь лет он начал писать стихи, а в 19 опубликовал сборник.

В 1954 он опубликовал сборник стихов “Лучшие годы юности”, а спустя год вышел роман “Шпана”. Эти произведения прославили своего автора. Однако роман вызвал серьезный скандал среди общественности, так как рассказывал о жизни несовершеннолетнего мальчика, который занимался любовью за деньги.

Пазолини также писал сценарии, например для фильмов Федерико Феллини. В 1961 году он впервые снял фильм в качестве режиссера.

Стоит также отметить и политическую активность Пазолини. В 40-е годы он был приверженцем фашизма и даже ездил в Германию, но потом резко сменил политические убеждения и стал называть себя коммунистом. Он вступил в партию, но позднее его выгнали, как сообщалось, за гомосексуализм и педофилию. Несмотря на это, он продолжал причислять себя к коммунистам-католикам. Помимо творческой деятельности он занимался и политическим активизмом: публиковал эссе, публично выступал и писал аналитические статьи.

Жестокое убийство

Убийство Пьера Пазолини можно назвать исключительно жестоким. Его тело обнаружили на пляже в Остине. У него были сломаны ребра, раздавлено сердце, вырваны уши, были многочисленные переломы конечностей. Установлено, что после смерти по нему несколько раз проехалась собственная машина.

Изначально подозрения пали на сторонников Муссолини, так как к выходу готовился фильм о фашизме по мотивам “120 дней Содома”, где все приверженцы фашизма предстали садомитами. Кроме того, в последнее время в связи с этим фильмом он получал много угроз, но расследование не дошло до этих подозреваемых.

Расследование и виновные

Спустя несколько дней полиция нашла виновного, который сам дал признательные показания. Им оказался 17-летний подросток Джузеппе Пелози. Согласно его показаниям, он занимался проституцией. Пазолини отвез его на пляж, но был слишком груб и Пелози убил его.

Судебный процесс предполагал, что Пелози действовал с сообщниками, но их так и не нашли. Юношу осудили на 9 лет лишения свободы, в документе говорилось, что он совершал все в одиночку и был в состоянии аффекта.

Однако общественность это решение не удовлетворило. Суд не рассмотрел заключения о том, что травмы Пазолини не могли быть нанесены одним человеком. Также в машине режиссера нашли личные вещи, которые не принадлежат Пазолини и Пелози. На одежде преступника не нашли крови жертвы.

Возобновление расследования

В 2005 году Пелози отверг свои признательные слова об убийстве, и расследование было возобновлено. По данным независимых экспертов, в преступлении участвовали четыре человека. Подозрение пало на братьев, придерживающихся неофашизма Франко и Джузеппе Борселино. Однако их вина так и не была доказана, как и не была установлена личность четвертого преступника.

Позднее Пелози дал другие показания, в которых заявил, что видел троих парней, говоривших друг с другом с южным акцентом. Они сидели рядом с машиной режиссера, а потом убили его с криками “поганый коммунист!”.