Почему Сталин отказался от захвата второго острова Японии

Державы-победительницы во Второй мировой войне заранее, ещё на Ялтинской конференции в феврале 1945 года, согласовали зоны ответственности в оккупированной Германии. Относительно Японии таких договорённостей не было, так как не было заранее известно, в какой момент Япония согласится капитулировать.

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Интерес СССР к Хоккайдо В связи с тем, что 7 декабря 1941 года Япония напала на США и 12 декабря Германия также объявила войну Соединённым Штатам, стало ясно, что война непосредственно между СССР и Японией – вопрос времени. В интересах СССР было, конечно, отложить это столкновение до окончательной победы над Германией, что и было осуществлено.

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Но условия, на которых СССР был бы согласен воевать против Японии на стороне США, следовало выработать заранее. 26 декабря 1941 года заместитель наркома иностранных дел СССР Соломон Лазовский представил Сталину меморандум об интересах СССР в отношении Японии. В частности, там указывалось, что требуется обеспечить свободное плавание советских судов через Цусимский (Корейский) и Сангарский (Цугару) проливы.

Корейский пролив – довольно широкий проход между Восточно-Китайским и Японским морями. Там по международному морскому праву есть нейтральные воды, хотя Япония, владея в ту пору Корейским полуостровом, обратила этот пролив в свой внутренний водоём. Пролив Цугару это сравнительно узкий проход между японскими островами Хонсю и Хоккайдо, находящийся в японских территориальных водах. Следовательно, СССР должен был стремиться либо к интернационализации этого пролива либо к контролю над лежащим севернее его островом Хоккайдо.

На Потсдамской конференции 17 июля – 2 августа 1945 года США и Великобритания гарантировали СССР возвращение Южного Сахалина и всех Курильских островов. О том, как будет принуждена к капитуляции Япония, какие полосы разграничения будут установлены между союзными войсками – об этом речи не шло. Никто не знал, как долго ещё продлится война с Японией. Через неделю после окончания конференции СССР начал войну против Японии.

Курильская коллизия

После американской атомной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки и объявления Советским Союзом войны Японии события развивались стремительно. Рано утром 15 августа по токийскому времени (в Москве и Вашингтоне было ещё 14 августа) император Японии Хирохито выступил по радио с приказом о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил.

Президент США Трумэн тут же отправил депешу Сталину с предложением разграничить зоны приёма капитуляции японцев. На Корейском полуострове он предложил сделать разграничительной линией между сухопутными силами СССР и США 38-ю параллель. Сталин согласился. О разграничении ответственности на самих Японских островах речь не шла. Для справки: 38-я параллель пересекает в северной части крупнейший японский остров Хонсю, оставляя Хоккайдо к северу.

Одновременно американское командование явочным порядком попыталось пересмотреть условия Ялтинских и Потсдамских соглашений. Объединённый комитет начальников штабов США издал директиву о подготовке к принятию капитуляции японцев на всех Курильских островах к югу от Четвёртого Курильского пролива. В зоне советской ответственности оставались только самые северные Курильские острова – Парамушир, Шумшу. Алаид (Атласова) и Анциферова. На основании этой директивы Верховный главнокомандующий союзных сил в зоне Тихого океана генерал Дуглас Макартур издал приказ, в котором расплывчато говорилось о Японских островах и не упоминались Курильские.

Получив в тот же день копию приказа Макартура, Сталин потребовал соответствующего разъяснения приказа от Трумэна. Одновременно он велел начальнику Генштаба маршалу Александру Василевскому быть готовым в любой момент начать десантную операцию на Курильских островах.

Сталин требовал от Трумэна, чтобы приказ Макартура был разъяснён в смысле потсдамских договорённостей – Курильские острова принадлежат СССР. Трумэн согласился. 17 августа Сталин дало добро Василевскому на высадку десанта на Курилы.

Упорное сопротивление японских войск советским на Курильских островах, в нарушение приказа императора о безоговорочной капитуляции, могло объясняться тем, что японцы каким-то образом знали о недоразумениях между союзниками и надеялись, что брать их в плен приплывут американцы.

Приказ о десанте на Хоккайдо

В ответе Трумэну на его телеграмму от 16 августа Сталин предложил, чтобы в зону советской ответственности была включена также северная часть острова Хоккайдо по линии, идущей между городами Румои и Кусиро. Таким образом, СССР претендовал на оккупацию примерно половины острова Хоккайдо.

Не дожидаясь ответа Трумэна, Сталин 18 августа отдал Василевскому «приказ No10», по которому надлежало с 19 августа по 1 сентября провести оккупацию севера Хоккайдо силами Тихоокеанского флота, 87-го стрелкового корпуса при поддержке авиации 9-й воздушной армии Дальневосточного фронта.

20 августа Василевский доложил Сталину о готовности начать десантную операцию на Хоккайдо после занятия южной части острова Сахалин, ориентировочно 22 августа. В тот же день Василевский распорядился командующим 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского флота быть в готовности десантироваться на Хоккайдо не позднее 23 августа.

Таким образом, советские войска должны были быть готовы высадиться на Хоккайдо до окончания операций на Курильских островах.

Жёсткое предупреждение Трумэна

Однако упорное сопротивление японцев на юге Сахалина было сломлено только 25 августа. Но не только это повлияло на решение Сталина, который вечером 22 августа приостановил выполнение приказа No10 о десанте на Хоккайдо впредь до особого указания. Головная дивизия 87-го стрелкового корпуса перебрасывалась, вместо Хоккайдо, на Южные Курилы. 27 августа был отдан категорический приказ о запрете направления судов и вылета самолётов в сторону острова Хоккайдо.

Дело в том, что 22 августа Сталин получил жёсткий ответ Трумэна, который категорически отвергал возможность высадки советских войск на Японских островах. Тон американского президента не допускал возражений и обсуждений. Было ясно, что вопрос о единоличной оккупации Японии американцами является для Белого дома принципиальным. Трумэн, как считают историки Кирилл Черевко и Алексей Кириченко, полагал, что и так пошёл на слишком большие уступки Сталину в вопросах оккупации Курил и Северной Кореи.