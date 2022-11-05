Как 106 детей сгорели в школе из-за трагической неосторожности

5 ноября 1961 года произошла Эльбарусовская трагедия. Подробнее о злополучном дне в истории СССР читайте в материале "Рамблера".

Фото: Фото из архива школы Фото из архива школы

5 ноября 1961 года в школе деревни Эльбарусово Мариинско-Посадского района Чувашской АССР произошел, унесший жизни 110 человек.

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Деревянную чувашскую школу начинали строить еще в 1914 году, и в последующие 10 лет здание по чуть-чуть достраивалось. Сюда ходили дети не только из Элбарусово, но и соседних деревень.

В школе не было отдельного актового зала, поэтому для концертов, линеек и массовых мероприятий использовались два соседних класса между которыми была смежная разборная стена. После того, как стена убиралась, два класса превращались в одно большое помещение, а чтобы освободить пространство, парты сдвигались к окнам и ставились друг на друга. Парты расставлялись по периметру помещения и, получается, что передняя дверь также была ими загорожена.

Трагедия произошла во время школьного концерта. Тогда как раз партами были закрыты все возможные аварийные выходы, кроме одной двери и одного окна.

Помещение было рассчитано на 115 человек, однако в день трагедии директор решил устроить праздничный концерт в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции и созвал в зал для мероприятий 230 учеников 1-6 классов. На выступления учащихся пустили даже их братьев и сестер дошкольников без сопровождения родителей.

Тогда в селах электричества не было и во дворе школы оборудовали будка для бензинового двигателя. Генератор был неисправен и, по указанию директора, учитель физики вместе с двумя десятиклассниками пытались его починить в самом зале для мероприятия.

Бак бензинового двигателя треснул, а бензин из него временно слили в канистры. Учитель и старшие школьники решили зажечь огонь в печи, но дрова оказались сырыми. Физик плеснул на них бензин, но, не рассчитал, количество горючего. Вдруг полыхнуло пламя, мужчина от неожиданности отскочил назад и оступился, разлив емкости с бензином. По полу разлилась горящая легковоспламеняющаяся жидкость. Все это вытекло в коридор и спровоцировало сильнейший пожар.

«В 1961 году я училась в 6-м классе... С большим настроением мы пели, читали стихи, танцевали. И вдруг из двух дверей начал валить черный дым и огонь. И сразу стало горячо, темно.

Поднялся такой пронзительный страшный крик, все разом рванулись к окну. Я стояла в хоре как раз рядом с окном. Хором аккомпанировал наш деревенский парень Андреев Иван Андреевич. Он сразу разбил окно баяном. Меня сзади толпа прижала к подоконнику. Я не могла залезть на подоконник. в какую-то секунду меня отпустили и я вывалилась наружу. Почти сразу за мной вышел огонь из окон и начало все гореть с треском, воем, пламя охватило всю школу», — вспоминает бывшая ученица Тамара Михайлова в беседе с Газета.ру.

Пожар унес жизни четверых учителей и 106 детей в возрасте от трех до пятнадцати лет. Часть школьников обгорела и осталась инвалидами. Трагедия скосила целые семьи, так 17 семей потеряли в этот день по два ребенка, в трех семьях погибли сразу по четверо детей, в двух - по трое, а семь семей в этот день остались вовсе бездетными.

Власти скрывали трагедию от общественности, а детей похоронили в общей могиле.