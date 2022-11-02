Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
48 минут назад

Американец год притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии

Газета.Ru

В США мужчина год притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии, пишет New York Post.

Американец год притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчину разоблачили, когда он совершил кражу. Как пишут местные СМИ, Уильям Карри жил в общежитии кампуса, выдавая себя за второкурсника, изучающего медицину. Студенты заявили, что мужчина врывался в чужие комнаты и домогался как минимум одной женщины. Кроме того, он украл телевизор у своих соседей.

"Мы немедленно проведем проверку, чтобы убедиться, что наши процедуры не допускают повторения подобных инцидентов", - заявили представители университета.

Сообщается, что Уильям также создал профиль в Tinder, в котором он был указан как студент Стэнфорда, чтобы найти себе девушку именно из этого университета. План Карри сработал, но после разрыва отношений мужчина преследовал бывшую возлюбленную.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители