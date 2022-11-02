Американец год притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии

В США мужчина год притворялся студентом Стэнфорда и жил в общежитии, пишет New York Post.
Мужчину разоблачили, когда он совершил кражу. Как пишут местные СМИ, Уильям Карри жил в общежитии кампуса, выдавая себя за второкурсника, изучающего медицину. Студенты заявили, что мужчина врывался в чужие комнаты и домогался как минимум одной женщины. Кроме того, он украл телевизор у своих соседей.
"Мы немедленно проведем проверку, чтобы убедиться, что наши процедуры не допускают повторения подобных инцидентов", - заявили представители университета.
Сообщается, что Уильям также создал профиль в Tinder, в котором он был указан как студент Стэнфорда, чтобы найти себе девушку именно из этого университета. План Карри сработал, но после разрыва отношений мужчина преследовал бывшую возлюбленную.