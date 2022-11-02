Коты повторили знаменитую сцену из «Короля Льва» и попали на видео

Американский музыкальный мультфильм "Король Лев" вышел на экраны еще в 1994 году и быстро стал культовым. История о принце-львенке заставила весь мир плакать и стала одним из главный драматических мультипликационных фильмов кинематографа.

Трагичный сюжет подкреплялся невероятной музыкой, за которую "Король Лев" был даже удостоен двух "Оскаров" за лучший саундтрек и лучшую музыку, а также трех "Золотых глобусов" и еще нескольких побед в номинациях "Грэмми". Конечно, одной их самых душещипательных сцен стало убийство Муфасы — все мы помним, как безжалостно его брат расправился с королем, сбросив его со скалы.

Эту эпичную сцену воплотили два обычных серых котика. И хотя обошлось без жертв, видео восхитило пользователей соцсетей. Чтобы увидеть драму между кошачьими Муфасой и Шрамом, смотрите видео.