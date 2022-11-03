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3 часа назад

Россиянин устроил уличный концерт для возлюбленной и получил поддержку соседей

Мослента

Музыкальный концерт для своей возлюбленной устроил молодой человек у ее дома на улице Приборостроителей в подмосковном Раменском. Видеозапись с артистами опубликовали в группе «Раменское» во «ВКонтакте».

Россиянин устроил уличный концерт для возлюбленной и получил поддержку соседей
Фото: МослентаМослента

«Концерт организовал молодой человек в качестве доброго жеста, с целью примирения со своей девушкой. Но примирения не состоялось», — объяснили администраторы сообщества.

Соседи девушки при этом поддержали романтичного россиянина. Они указали, что в наши дни нечасто можно встретить мужчину, который таким способом будет завоевывать внимание девушки.

«Данный мини-концерт был для девушки Кристины. Молодой человек по имени Роман очень трепетно и нежно к ней относится, но, к сожалению, милая Кристина не хочет с ним поговорить», «Искренне надеюсь, что Роман больше не сделает ни одного шага к применению. Если человека не трогают даже такие вещи — дело плохо. Он еще найдет ту, которая будет его любить», «Роману спасибо за музыку. Если для Кристины это ничего не значит, не задело что-то в ее душе, то значит это не ваш человек. Зато вы порадовали жителей нашего города!» — прокомментировали юзеры.

Ранее танцы певицы Аллы Пугачевой на концерте певицы Земфиры в Тель-Авиве попали на видео.

Истории,Алла Пугачева,
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