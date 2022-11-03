Клиента ресторана высмеяли за одну деталь в его заказе

«Чувак действительно пришел в престижный ресторан и заказал эту чертовщину», — возмутился автор ролика. При этом пользователь отметил, что, несмотря на странные пожелания, повара приготовили блюдо именно так, как этого хотел клиент. «Вот это забавно», — написал в комментариях под роликом один юзер. «Я бы совершил убийство, если бы этот заказ появился в моем заведении», — добавил другой. «Я шеф-повар. Такой заказ просто невозможно вообразить», — отметил еще один комментатор.